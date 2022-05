Circo Mania está no Mogi Shopping com diversão e workshops

A magia e o encanto do circo estão no Mogi Shopping na atração infantil Circo Mania. Além da área de lazer que reúne piscina de bolinhas, escorregadores e casinha, o espaço oferece experiências incríveis, como workshops com mágicos, palhaços, malabaristas, pintura facial e escultura de balões.

A atração de bilheteria está na Praça Central de Eventos e funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Os valores e os horários das oficinas podem ser consultados diretamente na recepção do espaço. Crianças com até 3 anos devem brincar acompanhadas de um adulto responsável. Os pequenos com deficiência (PCD) têm 50% de desconto e os aniversariantes ganham 15 minutos (depois de brincar por 30 minutos).

Circo Mania, no Mogi Shopping

Endereço: Avenida Narciso Yague Guimarães, 1.001.

Onde: Praça Central de Eventos

Quando: até 30 de junho

Horário do parque: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 20h.

Valores: 15 minutos = R$19,00; 30 minutos = R$35,00; 45 minutos = R$51,00; 60 minutos = R$67,00. Crianças PCD têm 50% de desconto. Aniversariantes ganham 15 minutos (depois de brincar por 30 minutos).