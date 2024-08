Cineteatro Wilma Bentivegna recebe Kinoforum Festival

Os curtas disponibilizados possuem classificação indicativa a partir dos 14 anos

No sábado e domingo (24 e 25), o Cineteatro Wilma Bentivegna, em Suzano, será palco da 35ª edição do Kinoforum Festival Internacional de Curtas de São Paulo, conforme anunciado pela Secretaria Municipal de Cultura. Este evento, que já se tornou uma tradição, é gratuito e recomendado para maiores de 14 anos. A organização sugere que o público chegue com pelo menos 15 minutos de antecedência.

O festival, realizado há 35 anos pela Associação Cultural Kinoforum, é um marco significativo para o cinema latino-americano. Com uma trajetória respeitada, o evento é fundamental na promoção e divulgação do cinema independente, oferecendo uma plataforma para cineastas emergentes e consagrados exibirem suas obras.

A programação do dia 24 será das 19h às 21h, com exibição dos curtas-metragens: “Oração a Vácuo”, “Quédate Quieto o Te Amo”, “Alie0089”, “A Garota Mascarada” e “Pássaro Memória”. No domingo, o espetáculo será das 8h às 20h, com exibição dos curtas-metragens “Para Onde Vão os Animais”, “Buraco de Minhoca”, “Carne Fresca”, “A Última Valsa” e “Jogo de Classe”.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou a importância do festival: “É importante destacar que o Festival de Curtas Kinoforum não é apenas um evento de exibição de filmes, mas também um ponto de convergência cultural que enriquece a cidade de Suzano. A realização das exibições na cidade fortalece a cultura local, promove o intercâmbio de ideias e oferece ao público a oportunidade de vivenciar o melhor do cinema contemporâneo, complementou”.

O Cineteatro fica na rua Paraná, 70, Centro, Suzano.

Crédito: Luana Bergamini/Secop Suzano

