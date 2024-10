Cineteatro Wilma Bentivegna de Suzano apresenta seleção especial de filmes para celebrar o Mês das Crianças

Programação promete ser de lazer e cultura de forma acessível e enriquecedora

A Secretaria de Cultura de Suzano divulgou a programação de outubro para o Cineteatro Wilma Bentivegna, localizado na rua Paraná, 70, Centro. Em comemoração ao mês das crianças, duas mostras especiais, “Anima!” e “Olhar Infantil”, oferecerão uma variedade de filmes para públicos de diferentes faixas etárias.

As exibições ocorrerão todas as quartas-feiras, com sessões às 14h30, dedicadas a filmes de animação para crianças e famílias, e sessões às 19 horas voltadas para o público infanto-juvenil. A mostra “Anima!” apresentará filmes para todas as idades, enquanto a mostra “Olhar Infantil” trará produções com classificação indicativa apropriada.

Um dos destaques da programação é a animação “Perlimps”, a foi exibida no dia 2, às 14h30. O filme segue dois agentes secretos em uma missão para salvar seu mundo de uma ameaça iminente, prometendo aventuras mágicas para todas as idades. Às 19 horas, “Onde Vivem os Monstros” também foi exibido. Uma adaptação do famoso livro infantil que explora o poder da imaginação e os sentimentos de um garoto ao ser transportado para uma terra de criaturas misteriosas.

A programação continua no dia 9 com a animação brasileira “Tromba Trem”, seguida por uma exibição do clássico “Cinema Paradiso”. Já no dia 19, o público poderá assistir “O Pergaminho Vermelho” e “Meu Pé de Laranja Lima”, seguidos por “La Sixtina” e “O Labirinto do Fauno” no dia 23.

A programação se encerra no dia 30 com as produções “Aripi” e “O Pequeno Nicolau”.

Segundo o secretário José Luiz Spitti, a programação foi pensada para proporcionar momentos de diversão e reflexão para as crianças e suas famílias durante o mês das crianças. “A seleção de filmes visa não apenas entreter, mas também despertar o imaginário e o senso crítico do público jovem. Esperamos que todos possam desfrutar dessa oportunidade de lazer e cultura no Cineteatro”, comentou.

