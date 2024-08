Cineteatro Wilma Bentivegna apresenta programação especial de agosto

Filmes para toda a família programação especial para o dia dos pais



A programação de agosto no Cineteatro Wilma Bentivegna traz oito filmes de duas mostras, sendo elas o “Especial Dia dos Pais!” e “Billy Wilder – Pontos MIS”, de acordo com a Secretaria de Cultura de Suzano. As exibições ocorrem sempre às quartas-feiras, com sessões às 14h30 destinadas a crianças e famílias, com filmes de classificação livre a 12 anos, enquanto as sessões das 19 horas homenageiam o cineasta norte-americano Billy Wilder com curtas dirigidos por ele.

Tal programação começou no dia 7, com a comédia “Pai em Dose Dupla” (2015), estrelada por Will Ferrell e Mark Wahlberg, que conta a história de um padrasto que compete com o pai biológico dos seus enteados pela atenção e o carinho das crianças. O filme tem classificação livre. À noite, o clássico “Sabrina” (1954), estrelado por Audrey Hepburn, Humphrey Bogart e William Holden, foi exibido como parte da mostra “Billy Wilder – Pontos MIS”. Este longa apresenta a história de dois irmãos de uma

família poderosa que se apaixonam pela protagonista. A sessão também teve classificação livre.

No dia 14 de agosto, será exibido “Uma Família de Dois” (2016), uma tocante narrativa sobre paternidade e responsabilidade, estrelada por Omar Sy. O filme tem classificação indicativa de 12 anos. À noite, será a vez de “Crepúsculo dos Deuses” (1950), um drama estrelado por William Holden e Gloria Swanson, que retrata a trágica vida de uma estrela de cinema em decadência. Este filme também possui classificação livre.

Para o secretário José Luiz Spitti, as mostras são um momento para que as famílias aproveitem o lazer e o aprendizado durante o mês, além de homenagear figuras paternas e o legado cinematográfico de Billy Wilder. “Esperamos que todos aproveitem essa programação especial, que os filmes proporcionem momentos inesquecíveis para as crianças e suas famílias”, completou.

Crédito: Divulgação/Secop Suzano