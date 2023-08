Cinemark do Urupema tem ingresso com desconto nesta sexta para estudantes

Sexta-feira, 11 de agosto, é o Dia do Estudante. Para comemorar a data, o Patteo Urupema Shopping terá promoção em seu cinema. Estudantes vão ganhar desconto, no dia, em qualquer sessão do Cinemark. Mas atenção: é preciso apresentar comprovante de que é aluno de estabelecimento de ensino (carteirinha da escola, boleto).

A promoção, válida somente para esta sexta-feira, terá pacote promocional a R$ 22, que inclui ingresso de R$ 7 mais o combo de pipoca (mini) e refrigerante (300ml). A compra deve ser feita somente na bilheteria do cinema. Pode aproveitar a promoção quem estuda em qualquer unidade de ensino, pública ou particular, desde que tenha comprovação.

A programação de sexta-feira traz filmes em alta no momento, como “Elementos”, “Barbie”, “Oppenheimer”, “MegaTubarão 2” e “Ursinho Pooh: Sangue e Mel”. O Cinemark fica no Piso 6 – Cine Urupema e ocupa todo o sexto andar do edifício do mais novo shopping da cidade.

São quatro salas, todas em formato stadium (arquibancada) e capacidade total de 844 lugares. A maior delas tem capacidade para 321 pessoas. As salas têm estrutura projetada para proporcionar a melhor experiência cinematográfica, com o máximo de conforto. A programação completa pode ser consultada no site da rede (www.cinemark.com.br).