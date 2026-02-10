Quem tem paixão por cinema não pode perder a promoção de ingressos a partir de R$ 10 na Cinemark do Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes, que segue até esta quarta-feira (11). O valor reduzido faz parte da “Semana do Cinema”.

O público pode adquirir entradas por R$ 10 para sessões iniciadas antes das 17h e por R$ 12 para os demais horários, válidas para todas as produções em cartaz em sessões normais, exclusivamente para as salas tradicionais e 3D das unidades participantes. A Cinemark fica no Piso 6 do Urupema.

Entre os destaques em cartaz está o filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura. O longa ganhou dois Globos de Ouro, entre outras premiações pelo mundo, e recebeu quatro indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco.

A programação completa, os horários das sessões e condições da campanha promocional podem ser consultados no site (www.cinemark.com.br) e nos canais oficiais da Cinemark; os ingressos estão disponíveis para compra também no site, bilheterias físicas e totens de autoatendimento (ATM).

Oitava edição

A “Semana do Cinema” chega à sua oitava edição e tem como objetivo ampliar o acesso do público às salas e estimular o consumo cultural em todo o Brasil. A iniciativa é uma idealização da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Fenec), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraex), Ingresso.com e Grupo Consciência.

Desde sua criação, a ação já levou mais de 23 milhões de pessoas às salas de cinema em todo o país. A expectativa para 2026 é superar o desempenho da edição anterior, realizada em agosto de 2025, que contabilizou a venda de mais de 3,4 milhões de ingressos.

Sobre o Patteo Urupema Shopping

O Patteo Urupema Shopping, administrado pela HBR Realty, é composto de sete pisos de lojas de segmentos diversos e opções de gastronomia, serviços e entretenimento – além da mais bela vista panorâmica da cidade com a Serra do Itapeti no horizonte, um atrativo à parte.

As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre de segunda-feira a sábado das 11h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h.

O Patteo Urupema Shopping fica na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro de Mogi das Cruzes. Mais informações no site www.patteourupemashopping.com.br, nas redes sociais (@patteourupemashopping) ou telefone (11) 2500-0515.



