Cidadania Itinerante retorna à cidade e presta serviços na Vila Nova União até este sábado

Mogi das Cruzes está recebendo nesta sexta-feira e sábado (28 e 29 de julho) mais uma edição do Cidadania Itinerante, um programa do Governo do Estado, trazido ao município em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, que visa prestar gratuitamente serviços essenciais à população, por meio de um ônibus. O atendimento ocorre das 9h às 17h nos dois dias, no CEU das Artes, na Vila Nova União.

Serão oferecidos à população local serviços como agendamento para 2.ª via do RG e CNH, emissão da 2.ª via das certidões de nascimento, casamento e óbito; 1.ª e 2.ª vias do CPF; título eleitoral, atestado de antecedentes criminais, registro de boletim de ocorrência, entrada no seguro-desemprego, elaboração de currículo, recebimento de denúncias de discriminação étnico-racial, em razão de orientação sexual e/ou identidade de gênero e de intolerância religiosa, entre outros.

Pelo município, as pessoas terão acesso a serviços que são rotineiramente oferecidos na Central de Cadastro Único e também em unidades do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Ali, portanto, as pessoas podem se cadastrar ou então atualizar seus cadastros junto ao CadÚnico, obter atendimento e orientação psicossocial, além de consultas, informações e possíveis inserções em programas de transferência de renda, como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O Cidadania Itinerante é uma iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, que visa facilitar o acesso das comunidades a serviços essenciais e orientações relacionados à promoção da cidadania e à garantia de direitos individuais.

O Cidadania Itinerante já esteve na cidade em três outras ocasiões. Na primeira, em agosto de 2022, atendeu o distrito de Jundiapeba e na segunda, em fevereiro deste ano, prestou serviços para os moradores do Jardim Aeroporto I. Em julho deste ano, também esteve por três dias no Residencial Novo Horizonte.

