CIC realiza processo seletivo com 100 vagas de emprego, em Ferraz de Vasconcelos

O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Ferraz de Vasconcelos, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), realiza processo seletivo, em parceria com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), nesta terça-feira, 1º de outubro.

A seleção contará com 100 vagas divididas entre os cargos de atendente de telemarketing e atendente bilíngue. Os interessados devem comparecer no CIC Ferraz de Vasconcelos com RG, CPF e currículo atualizado.

Para o cargo de atendente de telemarketing, o salário é de R$ 1.412, com assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-alimentação e vale-transporte. A escala de trabalho é 6×1, com folgas aos sábados ou cíclicas durante a semana. Um dos requisitos é ser maior de 18 anos.

Já para participar da vaga para atendendo bilíngue, é necessário também possuir mais de 18 anos. A remuneração chega a R$ 2.800, com benefícios como: assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-alimentação e vale-transporte. O trabalho deverá ser realizado em escala 6×1, também com folgas aos sábados ou cíclicas durante a semana.

Ferraz de Vasconcelos abre vagas para maiores de 18 anos