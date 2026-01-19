CIC Ferraz de Vasconcelos promove agenda especial de emprego e atendimento social

O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Ferraz de Vasconcelos promove, entre os dias 19 e 23 de janeiro de 2026, uma programação especial voltada à empregabilidade, ao fortalecimento de vínculos familiares e ao atendimento social da população, em parceria com o Emprega Ferraz PAT, o CRAS Parque São Francisco e a Federação Amor Exigente.

As atividades serão realizadas na sede do CIC, localizada na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco, e atendem diferentes públicos da comunidade.

Entre os dias 19 e 31 de janeiro, das 8h30 às 16h, a unidade realiza a Ação de Atualização de Dados Cadastrais e Divulgação de Vagas de Emprego, em parceria com o Emprega Ferraz PAT. A iniciativa pretende manter os cadastros atualizados e facilitar o encaminhamento dos candidatos às oportunidades disponíveis no município.

Na quarta-feira (21), das 8h30 às 12h, será realizado um processo seletivo em parceria com o Emprega Ferraz PAT e a empresa Extra Consult, com a oferta de 20 vagas para o cargo de Auxiliar de Linha de Produção.

Ainda no dia 21, das 10h às 12h, ocorre a Roda de Conversa com Famílias – PAIF (Renda Mínima), em parceria com o CRAS Parque São Francisco. A atividade é voltada a famílias em situação de vulnerabilidade social e procura promover o acesso a direitos e fortalecer a função protetiva familiar. Os grupos são fechados, e a participação deve ser solicitada diretamente ao CRAS pelo telefone (11) 3202-1825, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Na data seguinte (22), das 8h30 às 12h, o espaço promove um mutirão de emprego em parceria com o Emprega Ferraz PAT e as empresas Rede D’Or São Luiz, Qualibags Indústria de Embalagens e Neohpe Negócio e Tecnologia, com a oferta de 196 vagas para diversos cargos.

A Rede D’Or São Luiz disponibiliza 76 vagas, distribuídas entre os cargos de Técnico de Enfermagem (32), Recepcionista Hospitalar (17), Ajudante de Cozinha (2), Copeiro Hospitalar (10), Auxiliar de Enfermagem (5), Eletricista de Instalações (2), Auxiliar de Suprimentos – Almoxarifado (3) e Auxiliar de Farmácia (5).

A Qualibags Indústria de Embalagens oferece 20 vagas, sendo 10 para Auxiliar de Produção e 10 para Costureiro(a).

Já a empresa Neohpe Negócio e Tecnologia disponibiliza 100 vagas para o cargo de Atendimento Receptivo (produto EDP Energia).

Nos dias 23 e 30 de janeiro (sextas-feiras), das 19h às 21h, acontecerá a Roda de Conversa com o tema “Raízes Culturais”, em parceria com a Federação Amor Exigente. A atividade tem como foco o fortalecimento do indivíduo e da convivência em sociedade, por meio da orientação a familiares de pessoas em situação de dependência química e a pessoas com comportamentos inadequados, num programa de auto e mútua ajuda.



