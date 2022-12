Chuva forte causa estragos em Brás Cubas na manhã desta terça

A forte chuva que caiu em Mogi das Cruzes na manhã desta terça (13) causou estragos na região de Brás Cubas.

Parte da fachada da loja de departamentos Havan caiu devido aos ventos e, na região das avenidas Francisco Ferreira Lopes, Júlio Simões e Saraiva, várias árvores e postes caíram, causando interdição parcial do trânsito.

A Prefeitura de Mogi informou que as equipes da Operação Verão já estão no local, trabalhando para desobstruir as vias e resolver demais situações causadas pelo temporal.

Ao motoristas, é recomendado que evitem as vias.