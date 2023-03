Chegada do Coelhinho marca a abertura da Páscoa do Mogi Shopping

A Páscoa do Mogi Shopping será muito mais saborosa e divertida para as crianças e famílias. A programação especial, que começa já neste sábado (1/4), traz várias atrações, como uma fábrica de chocolate com oficinas de biscoitos, caça aos ovos, pintura facial, orelhinhas para a garotada levar para casa e, claro, ele, que não pode faltar: a visita do Coelhinho da Páscoa.

Neste sábado, o Coelhinho chega ao shopping às 14h para inaugurar a temporada mais doce do ano e encartar os pequenos. Ele será recebido na Fábrica de Chocolates IGA (ao lado da Polo Wear). No local, haverá distribuição de balões e orelhas de coelho para as crianças. Depois, a partir das 14h30, o coelhinho percorrerá as lojas de chocolates parceiras do evento.

Uma das principais atrações da programação é a Fábrica de Chocolates IGA, onde as crianças irão colocar as mãos na massa em uma divertida oficina de produção de biscoitos. A fábrica funcionará todos os dias, de 1 a 9 de abril, com três sessões de quinta, sexta, sábado e domingo no período da tarde; segunda e terça tem duas também à tarde e na quarta serão duas sessões de manhã.

Podem participar crianças de 7 a 15 anos. Para as oficinas, que têm duração aproximada de 30 minutos, o valor é de R$ 20. Inscrições devem ser feitas pelo APP Mogi Shopping.

A programação do dia 8 de abril, véspera da Páscoa, também reserva momentos de muita animação para os pequenos com a tradicional brincadeira de caça aos ovos de chocolate. A participação é gratuita, mas é necessário fazer a inscrição prévia no APP do shopping.

Às 14h, também com a presença do Coelhinho, na Fábrica de Chocolates IGA, as crianças terão atividades de recreação e pintura facial, com direito à distribuição de cestinhas. Depois, em duas turmas, às 16h e às 18h, começa a procura dos ovos.

Os adultos também foram lembrados e poderão se divertir. O Mogi Shopping combinou com o Coelhinho de espalhar ovinhos de chocolate pelo empreendimento para os clientes.





SERVIÇO:

Programação de Páscoa do Mogi Shopping

01/04 (sábado)

Chegada do Coelho, às 14h, na Fábrica de Chocolates IGA (ao lado da Polo Wear)

Distribuição de balões e orelhas de coelho para as crianças

Visita do Coelho, a partir das 14h30, nas lojas de chocolates parceiras do evento

De 01/04 a 09/04

Fábrica de Chocolates IGA

Idade: 07 a 15 anos

Duração aproximada da atividade: 30 minutos.

Inscrições antecipadas pelo APP

Valor da atividade: R$ 20,00

Agenda da oficina de biscoitos:

01/04 (Sábado) – 14h, 16h e 18h

02/04 (Domingo) – 15h, 16h e 18h

03/04 (Segunda-Feira) – 14h e 16h

04/04 (Terça-Feira) – 14h e 16h

05/04 (Quarta-Feira) – 10h e 11h

06/04 (Quinta-Feira) – 14h, 16h e 18h

07/04 (Sexta-Feira) – 14h, 16h e 18h

09/04 (Domingo) – 15h, 16h e 18h

08/04 (sábado, véspera da Páscoa)