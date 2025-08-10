Chefe de cartório é premiada pelo TSE por sistema de gestão eleitoral

Uma iniciativa desenvolvida pela chefe da 287ª Zona Eleitoral de São Paulo (Mogi das Cruzes), Juliana da Conceição, foi selecionada como uma das boas práticas da Justiça Eleitoral em 2025. O projeto, que centraliza a gestão de eleições em um único sistema, foi premiado regionalmente pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) e, na sequência, reconhecido também pelo Tribunal Superior Eleitoral, com o Selo de Boa Prática CGE/TSE 2024/2025.

“Foi uma grande emoção! Fiquei muito feliz com ambas as premiações e com o reconhecimento vindo por parte tanto do TRE-SP quanto do TSE”, diz Juliana. “Embora tivesse confiança no trabalho desenvolvido, todos os concorrentes eram excelentes, então foi uma grata surpresa estar entre os premiados.”

Chamado informalmente de “Eleições Integradas”, o projeto organiza em uma única planilha todas as etapas operacionais do cartório: nomeação e substituição de mesários, controle de faltas, gestão orçamentária, listas de presença com QR Code e comunicação com equipes por meio de canais digitais. A ferramenta, criada com o uso de plataformas simples como Google Sheets e Telegram, já levou à redução de 10% no absenteísmo de colaboradores e à eliminação de filas nos treinamentos.

A ideia surgiu da prática. “A ideia surgiu da necessidade de melhorar a gestão do cartório, de modo a ter uma visão geral de todos os elementos necessários para sua administração durante uma eleição, frente a todos os desafios envolvidos”, explica.

Formada em Administração, com especialização em Marketing e pós na área jurídica, Juliana já passou pelo TRT da 10ª Região antes de assumir a chefia da 287ª ZE, uma das maiores do estado. Sua vivência no setor privado contribuiu para o estilo de gestão. “Auxiliou-me desde o conhecimento técnico até a maneira como liderar pessoas. Essa é a parte mais difícil, em minha opinião. Cada gestor que tive e tenho até hoje me ajudam de alguma forma a me desenvolver e melhorar mais a cada dia.”

Com um histórico de aprovações em concursos públicos, ela atribui o desempenho ao esforço constante. “Muita dedicação e força de vontade. Eu estudava todo o tempo que podia e em todas as oportunidades. Quando precisava me deslocar para algum lugar, ia ouvindo as aulas que gravava. Fazia as provas antigas da carreira que eu queria. Estudava de segunda a segunda o máximo de tempo que conseguia.”

Ao refletir sobre o caminho até aqui, ela afirma: “Acredito que diria que, por maiores que sejam as dificuldades que ela ainda teria, para não desistir pois ela alcançaria tudo que deseja.”

Juliana da Conceição, premiada pelo TRE-SP e pelo TSE por desenvolver solução inovadora de gestão para o processo eleitoral