Château Ma Vie: o salão que agrega sofisticação e aconchego

Com fácil acesso, o espaço pensa no cliente como um todo

Há 10 anos, Mogi das Cruzes e o Alto Tietê podem contar com um dos melhores e completos salões de festas da região, o conhecido Château Ma Vie.

Com o sonho de poder proporcionar um espaço de eventos em meio à natureza mogiana, os proprietários, Adalcindo Vieira do Nascimento e Mannie Liu, abriram o espaço que carrega no nome o significado de “castelo da minha vida” junto com a união dos seus nomes. “Ao adquirirmos a propriedade, vimos que poderíamos oferecer à região um espaço exclusivo e personalizado”, comentam os sócios.

O Château Ma Vie, por estar em plena Serra do Itapeti e ser de fácil acesso pelas rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, é utilizado para todos os tipos de locações, sendo procurado para eventos sociais ou corporativos, com infraestrutura moderna, recepção e personalização. “Atendemos casamentos, debutantes e temos recebido festas infantis. Conseguimos receber até 400 convidados em nosso salão”, relata a gerente administrativa Suzana Zobaran.

Ainda de acordo com a gerente administrativa, o salão pode ser ampliado com uma tenda auxiliar, e os jardins estão prontos para receber instalações móveis e atender todas as necessidades dos clientes, desde atividades outdoor como recepções com tendas ao lado de nosso lago.

Além disso, possui Sala VIP e um estacionamento para 200 carros. Para manter os clientes mais tranquilos durante a festa, os proprietários garantem que exclusividade é o ponto forte do salão, que é equipado com ar-condicionado em todos os ambientes e possui um gerador de 220kva, trazendo segurança aos convidados.

A rede social do Château Ma Vie é @chateaumavie e o WhatsApp: (11) 99685-2874.

