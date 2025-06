Château Ma Vie: há mais de uma década, palco de momentos inesquecíveis

Espaço de eventos une elegância, natureza e estrutura completa para festas

Em um cenário encantador cercado pela natureza, o Château Ma Vie tem sido, há mais de dez anos, o cenário escolhido por centenas de pessoas para celebrar momentos únicos e especiais. Inaugurado em janeiro de 2014, o espaço foi idealizado pelos empresários Adalcindo Vieira do Nascimento e Mannie Liu, que sonhavam com um lugar exclusivo e versátil, onde cada detalhe fosse pensado para transformar eventos em experiências memoráveis.

A inspiração para criar o Château surgiu do desejo do casal de oferecer à cidade de Mogi das Cruzes e à região do Alto Tietê um local que unisse sofisticação, natureza e estrutura completa. O objetivo sempre foi ir além de um salão de festas convencional, criando um ambiente acolhedor, com atendimento personalizado e a possibilidade de adaptação total ao estilo e ao porte de cada evento.

Localizado no bairro Jardim Aracy, o espaço logo se destacou entre os mogianos e também entre clientes de outras cidades da Grande São Paulo. Com projeto arquitetônico elegante e áreas ao ar livre cuidadosamente planejadas, o Château Ma Vie oferece versatilidade para casamentos, aniversários, bodas, batizados, eventos corporativos, formaturas e celebrações de todos os tipos.

Os salões climatizados proporcionam conforto em todas as estações do ano, enquanto o grande destaque fica por conta da ampla área verde, com gramado, árvores, campo e um belo lago, ideal para cerimônias ao ar livre e ensaios fotográficos. A estrutura inclui gerador próprio, banheiros equipados, acessibilidade e espaços de apoio que garantem segurança e praticidade para anfitriões, fornecedores e convidados.

“Pensamos em cada detalhe com muito carinho para que as pessoas possam viver aqui o dia mais especial de suas vidas”, conta Mannie Liu. A missão do Château Ma Vie, segundo os proprietários, é fazer com que cada evento reflita a essência dos clientes, respeitando desejos, tradições e propostas de celebração, seja ela íntima ou grandiosa.

Outro diferencial está na flexibilidade do espaço, que permite diversas composições e decorações. A equipe também está sempre à disposição para ajudar na organização e no alinhamento com fornecedores, garantindo que tudo funcione com harmonia e perfeição.

Ao longo de sua trajetória, o Château Ma Vie já foi palco de centenas de histórias emocionantes. Com uma reputação construída com muito trabalho, comprometimento e afeto, o espaço se consolida como uma das referências em eventos na região.

Destaque

Endereço: Estrada Santa Isabel Antiga, 368, Jardim Aracy, Mogi das Cruzes

Telefone: (11) 99685-2874

Instagram: @chateaumavie

O Château Ma Vie é um local com sofisticação e ambiente acolhedor

Foto 2 – Ambiente oferece elegância e possibilidade de adaptação