Certificação de qualidade em mamografia é concedido à Santa Casa de Mogi

Santa Casa é o único hospital do Alto Tietê com a aprovação do Inca

A Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes conquistou a certificação no Programa de Qualidade em Mamografia (PQM), do Instituto Nacional do Câncer (Inca)/Ministério da Saúde. É o único hospital do Alto Tietê a ostentar este certificado. A aprovação confirma o atendimento de excelência nos cerca de 1,2 mil exames de mamografia realizados por mês, em média, pelo hospital. Do total, algo em torno de 90% das pacientes recebem a assistência pelo Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto as demais são de convênios e particulares.

O certificado concedido à Santa Casa, que tem o nome oficial de Hospital Nossa Senhora Aparecida, apresenta validade de três anos, contados a partir de outubro de 2024, e é assinado pelo diretor-geral do Inca, Roberto de Almeida Gil, por Ana Maria Campos de Araújo e Sônia Maria da Silva, respectivamente, consultora técnica e responsável técnica do PQM.

Esta foi a primeira vez que a Santa Casa de Mogi das Cruzes participou do processo de avaliação para a certificação, desde que investiu em estrutura própria para equipar suas instalações, em outubro de 2023. Para a gerente do Centro de Diagnóstico por Imagens (CDI), Sandra Maria dos Anjos, “essa conquista reflete nosso compromisso com a excelência e a segurança no atendimento às nossas pacientes, garantindo que nossos serviços estejam alinhados aos mais altos padrões de qualidade.”

Ao longo da auditoria, o PQM monitorou instrumentos de garantia da qualidade da imagem, do laudo/diagnóstico e da dose de radiação empregada (controle de risco); implementou um sistema automatizado de coleta, processamento e gerenciamento de informações; e verificou a qualificação dos recursos humanos dedicados ao serviço, dentre outros itens.

Os serviços de mamografia são desenvolvidos no CDI, instalado na Santa Casa. Trata-se de um espaço cuidadosamente projetado para oferecer ao paciente conforto, qualidade e segurança. O aparelho de mamografia de última geração do hospital permite diagnósticos de câncer de mama que tenha pequenas dimensões, ainda em estágio inicial, elevando significativamente as chances de tratamento e de cura.





Hospital atende mais de 1,2 mil exames de mamografia por mês