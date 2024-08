Conselheiros Municipais são empossados em Suzano

A cerimônia destacou a importância na melhoria de políticas públicas

Na segunda-feira (19), a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social realizou, no Cineteatro Wilma Bentivegna, a cerimônia de posse do Conselho Municipal de Assistência Social (Comas), do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), do Conselho Municipal do Idoso (Comid) e da Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Competi).

O evento reuniu conselheiros eleitos pela sociedade civil e indicados pelo poder público para o biênio 2024-2026, além de membros de Organizações Não Governamentais (ONGs) e dos Conselhos Tutelares da cidade. No total, foram definidos 36 membros para o Comas (18 titulares e 18 suplentes); 24 para o CMDPD (12 titulares e 12 suplentes); 28 para o Comid (14 titulares e 14 suplentes) e 18 para o Competi (9 titulares e 9 suplentes). Nos próximos dias, os conselhos realizarão reuniões individuais para definir mesas diretivas e composição das comissões.

Durante o evento, o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, acompanhado do diretor da pasta, Carlos Araújo, anunciou os nomes dos novos membros e destacou a importância dos conselhos na promoção de melhorias e na criação de políticas públicas voltadas para os segmentos atendidos.

Em seu discurso, Garippo ressaltou os avanços alcançados nos últimos anos com o apoio dos conselhos municipais. “Da minha parte, foi um ciclo de dois anos muito produtivo. Tivemos bastante trabalho e realizamos reuniões e ações com todos os conselhos, que foram muito proativos. Debatemos, recebemos propostas e melhoramos em várias frentes. Fico muito feliz porque a sociedade conseguiu se aprofundar em temas relevantes. Ainda tem muito trabalho pela frente, mas a cidade cresceu e amadureceu, e os concelhos foram autores neste processo”, afirmou o secretário.

Crédito: Mauricio Sordilli/Secop Suzano.

