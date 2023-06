Centro Pop promove oficinas para pessoas em situação de rua

A Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do Centro Pop, está promovendo uma série de oficinas de artes e artesanatos para pessoas em situação de rua. O Projeto Arte no Pop tem como objetivo oferecer novas formas de terapia e inclusão social. As aulas começaram neste mês e prosseguem até o final do ano.

A prática dessas atividades tem garantido potente contribuição para melhora na autoestima, acolhimento, promoção da memória afetiva, troca de saberes, redução da ansiedade e desenvolvimento de habilidades focadas na geração de trabalho e renda. Os cursos são ministrados de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 horas, por meio de parcerias.

Às segundas e quartas, as aulas são com Roger Abdallah, artista plástico, muralista, especialista em caligrafia, tipografia e lettering. No Centro Pop, oficina em andamento é “Desenhando Letras”, onde o especialista capacita os participantes para ofícios de letrista e cartazista e os prepara para o mercado de trabalho, atuando diretamente no comércio de forma assalariada ou como profissional liberal. São passados exercícios de caligrafia e técnicas de escrita para aperfeiçoamento do traço e agilidade.

“A Combuca da Judite”, um projeto sociocultural criado para contribuir com o desenvolvimento de diferentes linguagens artísticas e proporcionar cultura e lazer para pessoas com maiores dificuldades de acesso aos equipamentos públicos na área, ministra as aulas às terças e quintas-feiras. Desde o ano passado, o grupo já promove oficinas de arte para população em situação de rua assistida pelo Centro Pop, com atividades como mosaicos, macramê, bonecões de Olinda, macramê, pinturas em estêncil, serigrafia, bijuterias, artesanato em palha, sacolas ecológicas. Neste ano, novas opções estão sendo ofertadas.

Às sextas-feiras, o arquiteto Renato Vazquez Novello e a enfermeira Kariny Francielly da Silva Ferreira ensinam técnicas para confecção manual de peças em madeira e tecidos. “Nós trabalhamos com manufatura há 10 anos e a proposta para o Centro Pop é desenvolver habilidades de confecção de artefatos usando, preferencialmente, materiais de reciclagem e produtos da natureza como galhos, troncos e cascas de árvores para ajudar a desenvolver meios de expressão e valorização da autoestima pelo trabalho”, explica Kariny.