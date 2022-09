Centro Dia do Idoso tem programação especial em celebração ao 1º de outubro

O Centro Dia do Idoso “Maria dos Anjos Cury”, equipamento de execução indireta da Secretaria Municipal de Assistência Social, dará início nesta semana à programação especial em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, celebrado oficialmente em 1º de outubro. Gerida pela Associação Madre Esperança de Jesus, a unidade oferta 42 vagas de um atendimento especializado a pessoas idosas com algum grau de dependência de cuidados.

A primeira atividade foi terça-feira (27/09) com uma visita ao CEIC Madre Esperança de Jesus (CEIM Dr. Carlos Garcia), em Jundiapeba, onde os idosos assistiram a uma apresentação de teatro infantil, protagonizada pelos alunos da Educação Infantil III e IV.

A programação continuará a partir da próxima segunda-feira (03/10), com atividades especiais no próprio Centro Dia do Idoso, como dança circular e também uma visita ao local de alunos do colégio São Marcos, por meio do projeto cartas intergeracionais. A iniciativa estimula estudantes a redigirem cartas para os idosos atendidos, fortalecendo os vínculos entre as gerações, alegrando a rotina dos idosos e também relembrando os mais jovens do antigo hábito de se comunicar por cartas.

As próximas ações do Centro Dia do Idoso em celebração ao 1º de outubro serão diálogos, marcados para os dias 4 e 14 de outubro. No primeiro deles, o tema será envelhecimento saudável, conduzido por uma enfermeira e mestranda em Gerontologia do Instituto Educatie. Já no dia 14, o debate será sobre os direitos das pessoas idosas e o combate à violência contra esse público, com participação de equipe especializada do CREAS Braz Cubas.

A agenda terminará com outras duas atividades, nos dias 20 e 28 de outubro. Na primeira data, haverá mais uma visita de alunos ao Centro Dia do Idoso, dessa vez da Escola Municipal Professora Guiomar Pinheiro Franco, com uma apresentação de teatro, que tem a primavera como tema. E, no dia 28, os idosos participarão do Baile da Primavera, que será realizado no próprio Centro Dia do Idoso, com a participação de serviços de fortalecimento de vínculos da região do Piatã.

O Centro Dia do Idoso atende pessoas idosas que requeiram o auxílio de terceiros ou de equipamentos especiais para a realização das atividades da vida diária, tais como alimentação, mobilidade, higiene e que tiveram suas limitações agravadas por situação de vulnerabilidade social e/ou violação de direitos, como isolamento social, confinamento, falta de cuidados adequados e alto grau de estresse do cuidado familiar.

O público-alvo é composto por idosos com grau de comprometimento I ou II, portanto são idosos sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada. O serviço pode ser acessado a partir das unidades do CRAS e CREAS e um dos pré-requisitos para acessar as vagas é que os familiares da pessoa idosa estejam trabalhando ou estudando, não tendo, portanto, disponibilidade de proverem os cuidados necessários para a pessoa idosa.

O local oferece alimentação, atividades de lazer, cultura, banheiros adaptados, área de descanso, sala de convivência com TV e enfermaria. O idoso permanece no local durante o dia e volta para casa no final da tarde. A unidade fica na avenida Antônio de Almeida, 2.100, no Jardim Maricá.