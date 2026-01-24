O novo espaço emprega tecnologia de ponta para monitorar a produção

A Suzano inaugurou um Centro de Tecnologia Operacional (CTO), na Unidade de Mogi das Cruzes, em que monitorará, em tempo real, as operações das sete fábricas de bens de consumo da companhia no país, responsáveis pela produção de itens como papel higiênico, lenço facial, fralda, papel toalha, guardanapo, entre outros.

Inaugurado em dezembro e 2025, o CTO foi criado para poder padronizar os indicadores, para antecipar as falhas e para aprimorar a gestão industrial por meio do monitoramento contínuo das operações. A estrutura integra dados, processos e indicadores das sete unidades em uma única plataforma, ampliando a eficiência e a confiabilidade dos sistemas produtivos. O espaço possibilita análises sobre produção, qualidade, perdas e confiabilidade, o que garante maior agilidade na tomada de decisões.

“O CTO amplia a confiabilidade dos processos e nos traz percepções importantes para tornar nossas operações ainda mais assertivas, ao integrar tecnologia, dados e pessoas. Com isso, fortalecemos a eficiência, aumentamos a segurança e avançamos para um modelo industrial mais sustentável e inteligente, capaz de gerar e compartilhar cada vez mais valor para a companhia e para o planeta”, declara Reginaldo Duarte, gerente de Qualidade, Meio Ambiente e Estratégia, da Suzano.

De acordo com Reginaldo, essa nova estrutura ainda está em uma operação assistida. Após o período de comissionamento, a fase inicial em que são realizados testes e ajustes para garantir que todos os sistemas funcionem conforme o planejado, além do suporte remoto às demais fábricas, o centro irá promover maior integração entre as equipes, em que poderão acompanhar, através de telas interativas, a mesma visão operacional da sala de Mogi das Cruzes.

“O CTO consolida e analisa dados de equipamentos, processos e indicadores em uma visão única e em tempo real. Além do monitoramento, a sala integra manutenção, performance industrial e indicadores de negócio, permitindo avaliar impactos cruzados, desenvolver automações e aplicar análises preditivas de forma unificada”, complementa o gerente.

