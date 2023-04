Centro de Convenções do Parque Leon Feffer terá competição de crossfit

Mogi das Cruzes vai receber, nos dias 23 e 24 de setembro deste ano, a Copa Mogi, o primeiro evento oficial licenciado pela CrossFit do Alto Tietê. Uma grande estrutura será montada no Centro de Convenções do Parque Leon Feffer, para receber atletas de todo o país. O evento é uma parceria com o Fundo Social de Mogi das Cruzes, portanto, para a entrada do público em geral, pede-se a doação de alimentos não perecíveis.

Serão, ao todo, cinco provas, realizadas ao longo dos dois dias. O evento contará com empresas do nicho, da região e terá também uma praça de alimentação. A expectativa dos organizadores é receber até 450 atletas competindo por um propósito: disseminar o CrossFit e reunir a comunidade, trazendo os atletas da vida real para dentro da arena.

As provas serão realizadas em trios, em quatro diferentes modalidades: foundation, scale, RX e master. Os atletas interessados em competir deverão se inscrever previamente, com valores e regras definidos pela organização. A realização é da @umcrossfit, um box licenciado há mais de sete anos, com coaches certificados e equipe presente na comunidade CrossFit.

Além de desafiar os competidores, um dos principais objetivos do evento é reunir a comunidade Crossfit, agregando atletas de diferentes boxes e também estimular o engajamento e encorajamento entre os trios. Outra meta é enaltecer os atletas do dia a dia, portanto é um campeonato com uma proposta inclusiva. Adicionalmente, o fato de ser um evento licenciado traz a chancela da qualidade do serviço a ser oferecido, dos coaches e também das atividades funcionais exigidas.

Esta será a primeira edição da Copa Mogi e a escolha da realização em setembro se deu em função de ser o mês de aniversário da cidade, portanto é também um evento que busca valorizar o município e levar o nome de Mogi para pessoas de outras cidades, regiões e até estados brasileiros.

Mais informações sobre o evento devem ser obtidas no site e página do Instagram da Copa Mogi.