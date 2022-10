Centenário terá vacinação de crianças e evento de adoção de animais no domingo

Neste domingo (16/10), das 10 às 15 horas, a Secretaria Municipal de Saúde estará no Parque Centenário para vacinar crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias contra a poliomielite. O trabalho será realizado durante a 3ª edição do Adota!, uma iniciativa do Núcleo de Bem-Estar Animal para promover a adoção de filhotes de cães e gatos.

Durante a semana, a dose continua disponível em todos os Postos de Saúde e unidades da Estratégia Saúde da Família, das 8 às 16 horas. “Estamos levando a vacinação também para eventos públicos para incentivar a aplicação da dose e aumentarmos nosso percentual de cobertura”, explica a chefe de Divisão de Vigilância Epidemiológica de Mogi das Cruzes, Lilian Peres Mendes. Até o momento, Mogi das Cruzes imunizou 55% da população de 1 a 4 anos contra a paralisia infantil e a meta nacional é chegar a 95%.

A Campanha contra a Paralisia Infantil e de Multivacinação foram prorrogadas até o dia 31 de outubro pelo Ministério da Saúde. A medida foi tomada diante da baixa adesão entre crianças e adolescentes às campanhas. A vacina contra a poliomielite deve ser aplicada em todas as crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, independentemente da situação vacinal.

Adota!

O Núcleo de Bem-Estar Animal promove edições periódicas de adoção de cães e gatos que precisam de um lar. Para levar um animalzinho para a casa, é necessário comparecer ao local portando documento oficial com foto e comprovante de endereço.

A adoção é um ato de responsabilidade e, assim como ocorre nas edições anteriores, técnicos e voluntários estarão no local para orientar os interessados sobre dúvidas e cuidados. Todos os animais são entregues devidamente chipados, vacinados e castrados. Para aqueles que eventualmente ainda não tenham recebido todas as doses da vacina ou não tenham sido castrados, os responsáveis serão orientados sobre como fazer.

Data: Domingo, dia 16 de outubro

Horário: das 10 às 15 horas

Local: Parque Centenário

Endereço: Av. Francisco Rodrigues Filho, 2600 – Cezar de Souza