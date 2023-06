Centenário recebe celebração aos 115 anos da imigração japonesa neste final de semana

O Parque Centenário da Imigração Japonesa, em Mogi das Cruzes, recebe, neste final de semana, uma programação especial em comemoração ao Dia Nacional da Imigração Japonesa, celebrado em 18 de junho. O público poderá apreciar apresentações gratuitas de taiko, exposição de fotos, feira de artesanatos temáticos, além da comercialização de comidas típicas orientais.

As ações para celebrar os 115 anos da chegada da comunidade nipônica no Brasil foram organizadas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Para o Prefeito Caio Cunha é importante relembrar e saudar todas as famílias que ajudaram a construir a cidade no passado. “Mogi das Cruzes tem uma das maiores comunidades japonesas do Brasil. Há mais de 100 anos, os primeiros imigrantes chegaram à nossa cidade e com certeza nos ajudaram a construir a Mogi das Cruzes que somos hoje. Esta celebração envolveu esforços de diversas secretarias que se uniram para trazer essa festividade para toda a população”, destaca o Prefeito.

As atividades terão início no sábado (17), com a exposição “115 anos da imigração japonesa no Brasil em 15 imagens de Mogi das Cruzes”, que ficará em cartaz apenas neste final de semana, nas proximidades do Centro de Exposições das Cidades-Irmãs. Ao todo, serão exibidas 15 imagens que abordam as vivências dos imigrantes japoneses por meio de registros culturais, das práticas cotidianas e agrícolas, bem como a visita do príncipe Akihito e a princesa Michiko à cidade. As fotografias são do acervo do Arquivo Histórico Historiador Isaac Grinberg.

Já no domingo (18), a Feira Mogi Feita à Mão estará presente com 6 barracas comercializando uma grande variedade de produtos artesanais temáticos, das 10h às 17h.

O público poderá assistir também duas apresentações de taiko – tambores japoneses – que serão realizadas às 12h e às 12h30, deste domingo. O Parque Centenário fica na Av. Francisco Rodrigues Filho, s/nº, em Cezar de Souza.

Exposição no Centro Cultural

Em cartaz no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, a exposição “115 anos da Imigração Japonesa no Brasil” recebe visitação gratuita a partir desta quinta-feira (15). O equipamento funciona de segunda-feira a sábado, das 9h às 16h45, na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360 (próximo à Catedral de Santana), no Centro. A mostra fica aberta para o público até a próxima quinta-feira, dia 22 de junho.