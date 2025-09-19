CCMI está com 142 vagas abertas para oito atividades

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, em Suzano, está com 142 vagas abertas para oito atividades destinadas aos munícipes com mais de 60 anos. Os interessados terão à disposição a técnica da Barra de Access, além de uma oficina de recreação e outros seis cursos, incluindo cromoterapia, artesanato, defesa pessoal e três modalidades de dança.

As inscrições devem ser feitas de forma presencial na sede do órgão municipal (rua Benjamin Constant, 1.375, Centro), das 8h30 às 16h30, mediante apresentação de RG e comprovante de endereço.

O maior número de vagas (50) será destinado para a oficina de recreação, que traz para as quartas-feiras (8h30 às 10 horas e das 10 horas às 11h30) um conjunto de atividades lúdicas e educativas, que visam proporcionar diversão, socialização e desenvolvimento por meio de jogos, brincadeiras e atividades criativas.

Já a proposta mais inovadora fica por conta da Barra de Access – uma técnica terapêutica que consiste em tocar suavemente em pontos específicos na cabeça com o objetivo de liberar crenças, pensamentos e comportamentos limitantes, promovendo relaxamento profundo e expansão da consciência. Para esta atividade, estão sendo ofertadas 15 vagas e os encontros também ocorrerão às quartas-feiras (8h30 às 13 horas).

Com relação aos cursos, serão disponibilizadas 15 vagas para Dança Circular, com aulas às quartas-feiras (15 às 16 horas); 15 vagas para Cromoterapia, com aulas às terças-feiras (8h30 ao meio-dia e das 13 às 14 horas); 14 vagas para workshop de Artesanato, com aulas às quintas-feiras (9 às 11h30 e das 13 às 15 horas); nove vagas para Defesa Pessoal, com aulas às sextas-feiras (14 às 15 horas); 14 vagas para Dança de Salão, também com aulas às sextas-feiras (9 às 10 horas e das 10 às 11 horas ); e dez vagas para Dança Iniciante, com aulas às segundas-feiras (8h30 às 10 horas).

A dirigente do órgão municipal, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou que o CCMI tem buscado trazer cada vez mais atividades para a população. “Sabemos da importância deste equipamento para a cidade e para todos que frequentam o espaço. Por isso, disponibilizamos diferentes opções de aprendizado, socialização e entretenimento, no contexto das vagas que estão sendo ofertadas”, ressaltou.

Os munícipes podem tirar dúvidas sobre o conteúdo dos cursos e o cronograma de ações do CCMI por meio do telefone (11) 4747-8064, ou também de forma presencial, no momento da realização das inscrições.

Créditos: Gabriel Lima/Secop Suzano

