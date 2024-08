CCMC comemora 67 anos com festa

Está chegando um dos eventos mais esperados por quem não dispensa uma boa festa com requinte e sofisticação: o aniversário do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC). No dia 24 de agosto, a partir das 21h, o complexo de esportes e lazer mogiano celebrará seu 67º aniversário em grande estilo, com uma festa para associados e convidados, no Salão Social “Wilson Cury”.

A festa contará com o serviço do buffet Tropikos Expresso Gourmet, que oferecerá um cardápio diferenciado, ao qual os convidados já se acostumaram nas celebrações de aniversário do clube. Haverá rolha livre e o traje para a ocasião será esporte fino, garantindo um ambiente elegante e descontraído.

A animação da noite ficará a cargo da banda T-Ale, já conhecida pelos convidados por sempre oferecer uma experiência memorável nas festas do CCMC.

A diretora social do Clube de Campo, Karin Camargo, afirma que tudo está sendo preparado com muito carinho, pensando em cada detalhe:

“Nosso objetivo é proporcionar uma noite inesquecível, repleta de momentos especiais, que reforcem o sentimento de união e pertencimento entre os presentes. É uma grande alegria ver o Clube de Campo de Mogi das Cruzes chegar aos 67 anos e queremos compartilhar essa felicidade com todos”, disse Karin.

Festa celebrará aniversário de 67 anos do clube mais tradicional da cidade