Catedral de Santana celebra 40 anos de sacerdócio do Monsenhor Dorival com missa solene presidida por Cardeal

Na noite da última segunda-feira (2), a Catedral de Santana, em Mogi das Cruzes, foi palco de uma celebração repleta de fé e emoção: o Jubileu de Esmeralda do Monsenhor Dorival Aparecido de Moraes, em comemoração aos seus 40 anos de vida sacerdotal. A missa solene reuniu fiéis de toda a diocese, autoridades religiosas e civis, em um momento de gratidão por décadas de dedicação à Igreja Católica.

A celebração foi presidida pelo Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo, e concelebrada pelo Bispo Diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini, junto a diversos padres que fizeram parte da trajetória do monsenhor. A presença expressiva de membros do clero e da comunidade destacou o reconhecimento ao sacerdote que marcou gerações com sua atuação pastoral.

Em sua homilia, Dom Odilo ressaltou a importância da ocasião como símbolo de missão cumprida e serviço dedicado ao povo de Deus. Dom Pedro, por sua vez, recordou os marcos da caminhada de Monsenhor Dorival, desde seu início em Poá, passando pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus, até seu trabalho atual à frente da Catedral de Santana, onde exerce o ministério há quatro anos.

Além da celebração litúrgica, a noite também foi marcada por homenagens. O monsenhor recebeu recentemente o Título de Honra ao Mérito da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, proposto pelo vereador John Ross, que esteve presente e reiterou seu agradecimento ao sacerdote:

“Muito obrigado, Monsenhor Dorival, por esses 40 anos de doação, oração e ação pelo povo de Deus. Que o Senhor o abençoe e o conserve firme, como farol da fé e esperança para todos nós”, afirmou.

A missa integrou a programação da novena da Festa do Divino Espírito Santo 2025, o que conferiu à celebração ainda mais significado. Estiveram presentes o festeiro João Pedro Mota e os Capitães de Mastro, Lizandro Leonardo da Silva Corrêa e Patrícia Aparecida do Espírito Santo Corrêa, além de diversos colaboradores da festa.

No momento final, profundamente emocionado, Monsenhor Dorival expressou sua gratidão:

“Meu coração transborda de gratidão por tanta demonstração de carinho e afeto por cada um de vocês que têm demonstrado por mim nesses quatro anos que estou à frente da catedral e nesses 40 anos do meu ministério sacerdotal”, declarou.

A celebração do Jubileu de Esmeralda reafirmou a importância da vocação e do serviço à comunidade. Mais que um marco pessoal, os 40 anos de sacerdócio do Monsenhor Dorival foram reconhecidos como um legado de fé, compromisso e amor ao próximo — valores que seguem inspirando a Diocese de Mogi das Cruzes.

Jubileu de Esmeralda é marcado por emoção, homenagens e forte presença da comunidade em Mogi das Cruzes