Cata-Tranqueira atende 12 bairros de Mogi das Cruzes neste sábado

A Operação Cata-Tranqueira, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, vai atender 12 bairros afastados de Mogi das Cruzes no próximo sábado (12/08). As equipes vão recolher materiais inservíveis descartados pelos moradores. Serão atendidas as vias do Parque Morumbi, Vila da Prata, Conjunto São Sebastião, Jardim Paraíso, Jardim Nathalie, Residencial Rubi, Residencial Ana Paula, Cidade Jardim, Jardim Primavera, Conjunto Habitacional Taysa, Residencial Algarve, Vila Moraes.

Quem vive nestas localidades deve deixar nas calçadas em frente de casa os itens que queira descartar, na noite de sexta-feira ou às 7h da manhã do próprio sábado.