Casos positivos de dengue crescem em Mogi

Com a temporada de chuvas, a incidência de dengue tem aumentado em todo o território nacional. Em Mogi das Cruzes, a situação é motivo de preocupação, com 67 casos já registrados apenas no ano de 2024, conforme dados divulgados pela Prefeitura Municipal nesta quarta-feira (7). Esse número supera a quantidade total registrada ao longo de 2023, quando a administração municipal contabilizou 65 casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Para tentar conter o avanço da doença. a Prefeitura de Mogi reforça os cuidados necessários para prevenir e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti às vésperas do Carnaval. Quem ficar pela cidade pode aproveitar o feriado prolongado para verificar objetos no quintal, caixas d’água e outros pontos de atenção. Se for viajar, vale uma vistoria antes de sair de casa.

As principais dicas são: não deixar expostos materiais que possam acumular água, como potes, garrafas e recicláveis; manter caixas d’água com a tampa fechada; manter piscinas sempre limpas ou cobertas; e descartar todo tipo de material inservível.

Quem for viajar para alguma cidade que esteja enfrentando surto da doença, a dica é redobrar os cuidados. Ao manifestar qualquer sintoma, como febre alta, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo, o paciente deve procurar atendimento médico no menor prazo possível.

Outro cuidado importante é o uso pessoal de repelentes e dispositivos elétricos com inseticida líquido dentro dos imóveis.

Vacina

As ações de combate à dengue são permanentes, com visitas e mapeamento de bairros, atendimento de denúncias e o monitoramento dos locais onde há notificações de casos. Desde o início do ano, a Prefeitura de Mogi das Cruzes está intensificando os trabalhos nos bairros onde há casos confirmados da doença, como a Vila Nova União, onde as vistorias e aplicações foram concluídas na segunda-feira (05/2).

Mogi das Cruzes aguarda instruções técnicas do Governo do Estado sobre a vacinação contra a dengue. O município foi selecionado para aplicação do imunizante e deverá receber capacitação e doses para aplicação em crianças e adolescentes nas próximas semanas.