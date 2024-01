Casos de dengue diminuem, mas Mogi mantém trabalho de prevenção

Mogi das Cruzes encerrou 2023 com o registro de 65 casos positivos de dengue, sendo 18 autóctones (contraídos na própria cidade) e 47 importados. O número representa uma redução de 34% em relação a 2022, quando foram confirmados 99 casos (55 autóctones, 42 importados e 2 indeterminados). A diminuição dos casos é ainda mais significativa quando considerados apenas os casos autóctones, que de um ano para outro caíram 67%.

Na avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, isso é resultado do trabalho contínuo das equipes de prevenção, mas a pasta reforça que controle deve ser permanente.

“Durante todo o ano, realizamos ações preventivas para controle de criadouros do mosquito Aedes aegypti. É um trabalho permanente, mas para mantermos esses resultados positivos são fundamentais o envolvimento e a participação de toda sociedade, pois não podemos recuar na prevenção”, avalia a secretária-adjunta de Saúde, Rosângela Cunha.

Neste início de ano, a Prefeitura de Mogi das Cruzes intensificará as ações de prevenção e combate à dengue. Em janeiro, o Núcleo de Prevenção e Controle de Arboviroses fará a Avaliação de Densidade Larvária (ADL), com visitas a 3.600 imóveis somente neste mês. A ADL é uma amostragem que aponta qual região do município apresenta maior infestação de larvas do mosquito Aedes aegypti, que além da dengue transmite a chikungunya e o zika vírus.

A ação preventiva é preconizada pelo Ministério da Saúde para avaliação e acompanhamento dos índices de infestação na cidade e subsidiar as estratégias de controle subsequentes.

A avaliação também mostra quais situações podem causar problemas como, por exemplo, acúmulo de pneus ou falta de cuidado com piscinas.