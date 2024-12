Casa Paulista entrega 32 casas para moradores de área de risco

Ao todo, empreendimento tem 64 unidades e recebeu investimento de R$ 18,5 milhões

O Programa Casa Paulista entregou, nesta quarta-feira (4), mais 32 casas do Conjunto Habitacional Vereador Jefferson da Silva, em Mogi das Cruzes. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), investiu R$ 18,5 milhões no residencial que tem um total de 64 unidades. O diretor de Engenharia e Obras da CDHU, Silvio Vasconcellos, compareceu na solenidade, que foi realizada às 10 horas, na Rua Sete, 107- 63, Distrito César de Souza.

As famílias contempladas vivem em áreas de risco e agora vão residir em moradias dignas com infraestrutura completa. As unidades são casas sobrepostas com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e área construída de 58 m². As residências contam com piso cerâmico em todos os cômodos, azulejos no banheiro e na cozinha e sistema de energia solar fotovoltaico. Esta é a segunda etapa de entrega do empreendimento, sendo que a primeira, também com 32 unidades, ocorreu em julho deste ano.

O financiamento dos imóveis segue as diretrizes da Política Habitacional do Estado de São Paulo, que preveem juros zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos. Assim, pagarão praticamente o mesmo valor ao longo de 30 anos, já que o contrato sofrerá apenas a correção monetária calculada pelo IPCA – índice oficial do IBGE.

O valor das parcelas é calculado levando-se em conta a renda das famílias e podem comprometer, no máximo, em até 20% dos rendimentos mensais com as prestações. Todas as famílias que estão recebendo as chaves dos imóveis, na Vila Ferreira, têm renda mensal de até cinco salários mínimos. Em Mogi das Cruzes, todas as famílias que estão recebendo as chaves dos imóveis têm rendimentos de até 3,5 salários mínimos. O valor da menor prestação é R$ 282,40.