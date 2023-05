Casa do Hip Hop tem vagas abertas para oficinas de DJ e danças urbanas

As oficinas na Casa do Hip Hop estão com as inscrições abertas. Ao todo, estão disponíveis mais de 50 vagas para as turmas de break, danças urbanas, DJ, rima e flashback passinho, na região central.

A seleção dos alunos será por ordem de inscrição – com isso, quem se inscrever antes tem mais chances de participar. Os interessados devem procurar a Casa do Hip Hop, às terças, quartas e quintas-feiras, das 15 às 20 horas, e apresentar comprovante de endereço, RG E CPF. Menores de idade devem estar acompanhados de pais ou responsáveis e as inscrições ficarão abertas enquanto durarem as vagas.

Estão disponíveis dez vagas para aulas de break (de 10 a 15 anos), dez para danças urbanas (de 10 a 15 anos), oito para o curso de DJ (a partir de 16 anos), 15 para a turma de rima (a partir de 14 anos) e 15 para os interessados em Flashback Passinho (a partir de 16 anos).

As oficinas de break são realizadas sempre aos sábados, das 11 às 13 horas, as aulas de danças urbanas são às terças-feiras, das 16 às 18 horas, enquanto as turmas de DJ acontecem às quintas-feiras, das 20 às 22 horas. Já a turma de rima se reúne sempre às quintas-feiras, das 18 às 20 horas, e o grupo de flashback passinho, às terças-feiras, das 20 às 22 horas.

A Casa do Hip Hop fica na rua Coronel Cardoso de Siqueira, 48, no Centro de Mogi das Cruzes/SP.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4798-6900, pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br, pelo site da Secretaria Municipal de Cultura ou presencialmente na sede da pasta, que fica na rua Senador Dantas, 326, 3º andar, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.

Serviço:

Oficinas na Casa do Hip Hop

Breacking (de 10 a 15 anos) – 10 vagas – aulas aos sábados, das 11 às 13 horas

Danças Urbanas (de 10 a 15 anos) – 10 vagas – aulas às terças-feiras, das 16 às 18 horas

DJ (a partir de 16 anos) – 8 vagas – aulas às quintas-feiras, das 20 às 22 horas

Rima (a partir de 14 anos) – 15 vagas – aulas às quintas-feiras, das 18 às 20 horas

Flashback Passinho (a partir de 16 anos) – 15 vagas – aulas às terças-feiras, das 20 às 22 horas