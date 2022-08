Casa do Hip Hop recebe Batalha de MCs nesta sexta

Nesta sexta-feira, a partir das 19h, os fãs do hip hop têm encontro marcado na Casa do Hip Hop de Mogi para a Batalha Kombat de Fatos. O evento, organizado pelo grupo de rap Mistura de Fatos desde 2019, dá a oportunidade para MCs do freestyle e que têm trabalhos com letras de músicas se apresentar para a cidade e mostrar seu talento e potencial.

O encontro contará com a apresentação dos rappers Celso Xavier, DJ Nanny Max no comando do som e o pocket show do grupo de Rap Fissão Nuclear.

A Casa do Hip Hop fica na rua Coronel Cardoso de Siqueira, 48, no centro.