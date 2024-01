Carnaval do Clube de Campo terá baile “Abre Alas” e apresentação de artistas da região 

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) se prepara para celebrar o Carnaval em grande estilo. O complexo de esportes e lazer mogiano está organizando uma programação especial que promete transformar os dias de folia em momentos inesquecíveis para associados e convidados.

O tradicional baile de carnaval “Abre Alas” retorna ao Salão Social “Wilson Cury” no dia 9 de fevereiro, sexta-feira, para uma noite de pura animação com show de Anderson Cici & Banda. Com um buffet proporcionado pelo Buffet Perfil, com comes e bebes inclusos, o evento contará ainda com rolha livre, sem gelo incluso, e o esperado concurso de fantasias. Os convites estarão disponíveis para compra a partir do dia 22 de janeiro, segunda-feira, na Secretaria do Clube.

As matinês acontecem nos dias 11 e 13 de fevereiro, domingo e terça de Carnaval, também no Salão Social “Wilson Cury”, das 15h às 18h, com entrada gratuita para associados, concurso de fantasias e muita animação. O evento também é aberto para não associados, com convites a R$ 25 para adultos e crianças e R$ 50 para adultos que não estejam acompanhados por menores de idade. De acordo com a Portaria 03/96 da Vara da Infância e Juventude de Mogi das Cruzes, não será permitida a entrada de crianças menores de dois anos.

A Praça “Francisco Pieri Neto” será o palco exclusivo para os associados desfrutarem de muita diversão ao som de artistas renomados da região. A “Folia na Praça” acontecerá todos os dias do Carnaval: no sábado (10/02), das 12h30 às 16h, com show do grupo Batucada 10; no domingo (11/02), das 11h30 às 15h, é a vez da banda Nosso Samba se apresentar; segunda (12/02), das 18h às 22h, a música do cantor Solano animará os associados e, por fim, na terça (13/02), das 11h30 às 15h, com Os Paccini’s encerrando a programação.

Para a diretora social do CCMC, Karin Camargo, as comemorações de Carnaval no complexo unem gerações: “O Clube de Campo tem uma longa tradição de celebrar o Carnaval, proporcionando momentos de diversão, música e alegria para nossos associados. Este evento anual não apenas enriquece nossa vida social, mas também fortalece o senso de comunidade que é tão característico de nosso clube”.

Mais informações sobre a programação de Carnaval do Clube de Campo, valores de convites, entre outros, podem ser obtidas pelo telefone 4728-5600.