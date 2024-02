Carnaval do Clube de Campo de Mogi agita milhares de foliões

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) encerrou sua programação de Carnaval com grande sucesso, proporcionando cinco dias de festa para seus associados e convidados. A programação teve início na sexta-feira, dia 9, com o Baile Abre Alas, no Salão Social “Wilson Cury”, que reuniu 500 pessoas.

A partir do sábado, o “Folia na Praça” tomou conta do complexo de esportes e lazer mogiano, estendendo-se até a terça-feira de Carnaval. Ao longo desses quatro dias, mais de 3 mil associados participaram das festividades realizadas na Praça “Francisco Pieri Neto”, com apresentações ao vivo de artistas da região. Entre as atrações, destacaram-se a energia contagiante da Batucada 10, o ritmo envolvente da banda Nosso Samba, e as performances cativantes de Solano e da dupla Os Paccini’s.

As crianças também tiveram seu espaço de diversão garantido com matinês animadas, no domingo e na terça-feira. Abertas também a não associados, elas tiveram mais de 500 convites vendidos. Cerca de mil sócios também marcaram presença nos dois dias de evento. No domingo e na terça, as matinês chegaram à marca de mil participantes, num ambiente vibrante e festivo.

O DJ Brother foi o responsável por animar as crianças durante as matinês, proporcionando trilhas com a sonoridade típica da festividade. O ápice das celebrações ocorreu na terça-feira, com a entrega dos troféus do concurso de fantasia infantil, encerrando o Carnaval com muita criatividade e animação.

A diretora social do CCMC, Karin Camargo, comemorou o sucesso do Carnaval no complexo, que, ao longo dos cinco dias da programação, de sexta a terça-feira, registrou a passagem de mais de 5 mil pessoas no clube: “Estamos extremamente felizes com o êxito da nossa programação este ano. Foi um evento repleto de alegria, diversão e confraternização entre os nossos associados. Desde o Baile Abre Alas até as animadas matinês para as crianças, pudemos vivenciar momentos memoráveis que fortaleceram ainda mais os laços da nossa comunidade”, comentou.

Próximos eventos

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes já está preparando os próximos eventos: a Feira da Mulher Empreendedora, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, exclusiva para associadas, com inscrições ao custo de R$ 100 e vagas limitadas.

No dia 17 de março, haverá a celebração da Páscoa CCMC, com entrada gratuita e exclusiva para associados, que, na ocasião, poderão se divertir com o Passeio de Trenzinho no Campo Society “Maurício Machado de Mello”, entre outras atrações. Mais informações sobre os próximos eventos podem ser obtidas pelo telefone 4728-5600.