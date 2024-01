Carnaval de Guararema terá pré-folia

O Carnaval 2024 está confirmado em Guararema, e a Prefeitura Municipal preparou uma programação que favorece a diversão saudável e gratuita para todas as idades, com pré-folia e quatro dias de cortejo de blocos.

As primeiras atividades serão nos dias 3 de fevereiro (sábado), com o 6º Concurso de Marchinhas Carnavalescas de Guararema, das 16 às 21 horas no Parque de Lazer “Professora Deoclésia de Almeida Mello”; e 4 de fevereiro (domingo), com o Pré-Carnaval do Bloco Conde de Matutóia, na Vila de Luís Carlos, das 12 às 20 horas.

Já os eventos principais acontecem entre sábado (10) e terça-feira de Carnaval (13), sendo um cortejo de bloco por dia, sempre das 14 às 20 horas e com concentração no Parque de Lazer “Professora Deoclésia de Almeida Mello”, passando pelas ruas do Centro da cidade.

No primeiro dia de folia, quem comanda a festa é o bloco Arueira; no segundo, o bloco Conde de Matutóia; no terceiro, o bloco Nóis Sofre Mas Nóis Goza; e no último, o Bloco do Cride.

“A cultura do Carnaval é muito saudável em Guararema. Temos aqui o Carnaval da Família, que é aproveitado tanto por moradores como por turistas de maneira muito tranquila. As pessoas vêm para cá em busca de diversão segura e com muitas marchinhas, para todas as idades”, anuncia o prefeito de Guararema, o Zé.

Toda a programação é gratuita, e os detalhes do circuito para o cortejo dos blocos e regras de acesso ao local serão divulgadas em breve, como destaca o secretário municipal de Cultura e Turismo, Mateus Sartori. “Estamos organizando toda a festa com o carinho e o cuidado de sempre. Haverá seguranças em pontos estratégicos, banheiros bem sinalizados e toda a estrutura para que todos possam aproveitar com conforto”, diz ele.