Carnaval 2026 espalha folia, cultura e encontros pelo Alto Tietê

Em toda a região, a festa reúne música, cores e alegria

O Carnaval 2026 promete movimentar o Alto Tietê com uma programação diversa, que vai de bailes tradicionais a festas que misturam música, fantasia e experiências culturais.

Em Mogi das Cruzes, o Clube de Campo prepara cinco dias de programação intensa, reunindo eventos já consolidados e novidades no calendário. A abertura acontece no dia 13, com o tradicional Baile Abre-Alas, no Salão Social “Wilson Cury”, ao som de Anderson Cici & Banda, marchinhas, axé e concurso de fantasias. No sábado (14), a Folia na Praça leva música para a área externa do clube, enquanto o domingo (15) é reservado à matinê infantil, com programação voltada às famílias. Entre as novidades, o Carna Balada estreia na segunda-feira (16), com DJ Leandro, e o Fecha-Alas encerra a folia na terça, ao som de samba e pagode do grupo Batucada 10.

Ainda em Mogi, o Clube Vila Santista promove sua matinê de Carnaval no dia 15, na área da piscina, com DJ Ronaldo Costa e marchinhas clássicas, em um evento exclusivo para sócios e usuários do Day Use. O pré-Carnaval também ganha um tom solidário com a segunda edição do evento promovido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco, que acontece no dia 8, no Norival Bar Mogi, das 18 às 22 horas, resgatando o clima dos antigos carnavais. No mesmo dia, a Vila Gastronômica de Sabaúna recebe o Pré-Carnaval com apresentações do Pagode dos Bravus e do Bloco Trem Louco, reunindo música, gastronomia e festa a partir das 15 horas.

A folia mogiana ainda ganha reforço com a estreia do Bloco Cultural e Carnavalesco “Filhos de Yayá”, idealizado pelo Instituto Léa Campos (ILC) em parceria com a Agência Clip Comunicação Integrada e coletivos locais. O bloco desfila no dia 15 (domingo), às 16h, na Praça do Shangai, propondo um resgate da história de Dona Yayá e do Carnaval tradicional da cidade, com a proposta de ocupar as ruas com cultura, memória e celebração.

Em Guararema, o Carnaval 2026 será marcado por uma programação gratuita distribuída entre os dias 6 e 17 de fevereiro, com pré-folia, concurso de marchinhas, cortejo de blocos e matinês infantis. As atividades acontecem em diferentes pontos do município, como o Parque de Lazer Professora Deoclésia de Almeida Mello, o Complexo Esportivo Paulo Geanetti Machado e o Recanto do Américo. Quatro blocos tradicionais — Arueira, Conde de Matutóia, Nóis Sofre e Bloco do Cride — se revezam nos desfiles, enquanto a Vila de Luís Carlos recebe programação diária voltada às crianças e famílias.

Suzano também entra no ritmo da festa com uma agenda gratuita entre 5 e 17 de fevereiro, reunindo exposições, concursos, aulas abertas e apresentações musicais em espaços culturais do município. A programação inclui a exposição “Brasil Fantástico – Carnaval, teatro e devoção na obra de Antônio Nicodemo”, a final do Concurso de Marchinhas, concursos de fantasias, apresentações de DJs, bandas e baterias de escolas de samba, com atividades concentradas no Centro Cultural Moriconi, no Casarão das Artes e no Parque Max Feffer.

Com propostas que vão do resgate cultural à diversão popular, o Carnaval 2026 no Alto Tietê reafirma a festa como espaço de encontro, expressão artística e ocupação dos espaços públicos e privados, transformando fevereiro em um grande convite para celebrar, dançar e viver a cidade em ritmo de folia.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano

Foliões se divertem ao som de marchinhas e baterias pelas ruas de Suzano