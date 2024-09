Atendimentos gratuitos à população serão oferecidos na 22ª Feira de Saúde da UMC

Como de costume, a UMC irá realizar nos dias 21 e 22 de setembro, a 22ª Feira de Saúde, com atendimentos gratuitos à população em diversas áreas da saúde. O evento acontece na Policlínica, localizada na rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga, 140, das 8h às 17h. A expectativa para este ano é que sejam realizados mais de mil atendimentos.

Serão oferecidos à população mais de 30 tipos de exames e consultas disponíveis nas seguintes áreas: clínica médica, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, ortopedia, entre outras especialidades. Haverá ainda aconselhamento psicológico, genético, nutricional e cirurgia plástica (microcirurgias), além de palestras e oficinas temáticas.

A Feira de Saúde acontece com o objetivo de promover a saúde e a prevenção de doenças, e conta com participação das ligas acadêmicas que atuam nas mais diversas modalidades assistenciais. Os serviços serão realizados pelos alunos do curso de medicina da UMC, com supervisão dos professores.

Para participar, os interessados devem comparecer à Policlínica com documentos e exames clínicos recentes. As vagas são limitadas, e contarão com distribuição de senhas a partir das 8h da manhã, nos dois dias de atendimento.

Para o coordenador do curso de Medicina da UMC, Henrique Naufel, “A 22ª Feira de Saúde mobiliza alunos e professores a realizarem um atendimento humano, responsável e gratuito. São diversas especialidades médicas e serviços de qualidade oferecidos para a população do Alto Tietê”.

A UMC oferece diversos serviços para a população. Entre eles: cardiologia; cirurgia geral e plástica (microcirurgias: ressecção de pintas, verrugas, cistos; unhas encravadas); vascular; clínica médica; dermatologia; endocrinologia; gastroenterologia; geriatria; ginecologia e obstetrícia; ortopedia e medicina do esporte; medicina da família; medicina legal; neurologia; neonatologia; oftalmologia; oncologia (gineco e dermato); otorrinolaringologia; pediatria; pneumologia; psiquiatria; urologia; psicologia; educação física; fisioterapia; odontologia; radiologia; biomedicina e nutrição, testes rápidos (ISTs), vacinação e atendimentos à comunidade LGBTQIA+.

Mais informações pelos telefones: (11) 4728-5383 e (11) 91280-7600.

Mais de 30 tipos de exames e consultas estarão disponíveis na feira