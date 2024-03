Caravana Saúde da Mulher é lançada na Assembleia de Deus Nação Madureira 

Neste sábado (09), em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o gabinete itinerante do mandato do deputado Oseias de Madureira (PSD) lançou a “Caravana Saúde da Mulher”. A primeira parada foi em Mogi das Cruzes, na Assembleia de Deus Nação Madureira, onde foram ofertados exames ginecológicos gratuitos para 30 mulheres atendidas. Esta campanha é em parceria com os bispos da Nação Madureira, Samuel Ferreira e Keila Ferreira e os pastores da cidade mogiana, Gilberto de Paula e a pastora Vilma de Paula. A FIDI (Fundação Instituto de Pesquisa e Diagnóstico por Imagem) foi responsável pela realização dos exames com seus profissionais da saúde e ofereceu a palestra “Saúde da Mulher: Prevenir é preciso!”. Ao final do evento, passaram pela igreja 850 mulheres.

Na ação, a médica radiologista Vivian Milani realizou ultrassonografia de mama, transvaginal e papanicolau. Para ela, foi de suma importância ajudar tantas mulheres em suas dúvidas.

A FIDI (Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem), comandada pela CEO Simone Vicente, realiza este trabalho itinerante com diversos parceiros. Além da ação em homenagem às mulheres, toda a comunidade presente, na área externa da igreja, pôde aferir a pressão e fazer o teste de glicemia. A ideia é levar proximidade aos pacientes e incentivar as mulheres a se cuidarem cada vez mais de uma forma prática, rápida e gratuita.

O deputado Oseias de Madureira ressalta a importância da iniciativa em conjunto com os pastores da Adbras Mogi das Cruzes – Gilberto de Paula e Vilma de Paula – e enaltece o poder de Deus na atividade deste dia. As próximas cidades que receberão são: Sorocaba, em 16 de março; Piracicaba, no dia 23 e São Paulo no dia 30.