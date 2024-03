“Caravana da Fé” vai levar devotos do Divino Espírito Santo a Aparecida no dia 23

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes promove a 4ª Romaria ao Santuário Nacional de Aparecida, no dia 23 de março. A “Caravana da Fé” em direção à Casa da Mãe sairá às 5 horas da Catedral de Sant´Ana e da Avenida Cívica, em Mogi das Cruzes. A previsão de retorno é às 16 horas.

A expectativa dos organizadores é levar 7 ônibus para a cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba. O valor da passagem é R$ 75,00 (ida e volta). Há, também, camisetas alusivas ao evento para serem usadas na ocasião. Elas estão sendo vendidas ao preço de R$ 35,00. A compra, contudo, é opcional.

A coordenadora da Romaria, Sueli Braz, ex-festeira (2019) e ex-capitã de mastro (2015) da Festa do Divino, fala sobre a importância da “Caravana da Fé” tanto para a festividade religiosa e folclórica, como também para os devotos do Divino: “Esta data recorda o Momento em que Nossa Senhora foi anunciada, pelo anjo Gabriel, que ela seria a mãe de Deus. Alí, o Espírito Santo a cobriu. A partir disto, contado os nove meses, nasce o Salvador Jesus, é o sim de Maria na sua santidade e obediência que mudou toda a humanidade na história salvífica do mundo, colocou-se a serviço do reino e pôs a servir. Um exemplo de missionária modelo para nós cristãos devotos do Espírito Santo. Desta forma, vamos à Casa da Mãe a fim de entregar a Festa do Divino aos cuidados Dela, a Virgem Maria. Temos a graça de, no Brasil, termos como Padroeira a Mãe Aparecida. Vamos agradecer a colheita da festa passada e pedir, numa forma de consagrar todos os trabalhos. Pedir por todos os voluntários e por todos que participarem da Festa, neste ano, para que sejam protegidos e fortalecidos com as bênçãos do Espírito Santo. Que derrame sobre nossa Diocese a paz, a fraternidade, a caridade e a união entre todos. Este é o sentimento que tenho no coração e acredito que todos tenham também.”.

De acordo com Sueli, no dia haverá uma programação especial para os devotos. “Às 8 horas, será rezada a Coroa do Divino, na Tribuna Dom Aloísio Lorscheider, e, depois, às 9 horas, o bispo diocesano de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringhini, celebra a Santa Missa, com transmissão ao vivo pela TV Aparecida”, comenta Sueli.

Neste ano, a Festa do Divino será realizada de 9 de maio a 19 de maio, sob o tema “Divino Espírito Santo, derramai em nossos corações o dom da misericórdia”. Os Festeiros e Capitães de Mastro de 2024 são, respectivamente, Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e Capitães de Mastro Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Santos.

Pontos de venda das passagens e contatos

Associação Pró-Festa do Divino: (11) 4790-6835 ou (11) 9 3437-0832

Sueli Braz: (11) 99559-9440

Milena da Costa Freire Rego: (11) 99774-0839

Wagner Baptista Santos: (11) 98049-7948

Livraria Dom Divino: Rua Dr. Paulo Frontin, 387 – Centro de Mogi das Cruzes