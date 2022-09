Caqui Inova começa nesta terça no Polo Digital

Mogi das Cruzes recebe a partir desta terça-feira (27/09) o Caqui Inova, evento voltado à inovação, que terá uma série de eventos até quinta-feira (29/09). Serão três dias de palestras, mentorias, painéis, batalhas de robôs, exposições de trabalhos acadêmicos, entre outras ações. A participação é gratuita.

As inscrições para o Caqui Inova permanecem abertas e podem ser feitas pelo site caquiinova.com.br. Após acessar a página do evento na internet, o interessado deve escolher o evento de preferência.

“A ideia é unir toda região do Alto Tietê, representantes de todos os segmentos, em torno desta pauta da inovação. Sabemos o quanto isso tem sido importante para todo o mercado e a ideia é trazer conteúdo relevante, com uma programação bem recheada falando de produção enxuta, de análise de dados, de inteligência de negócios. Teremos diversas pessoas falando sobre experiências na indústria, no comércio, no setor de serviços. Uma programação bastante abrangente, trazendo a inovação para o dia a dia das pessoas”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli.

A Cerimônia de Abertura ocorreu nesta terça-feira (27/09), às 9h30, no Cemforpe. A partir das 14h, a programação será iniciada na estrutura do Polo Digital, em Cezar de Souza.

O Caqui Inova é realizado em uma parceria entre as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Inovação e de Transparência e Comunicação Social e tem co-realização do Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia, de entidades ligadas aos setores econômicos de Mogi das Cruzes e de empresas parceiras.

Os três dias de programação irão envolver a comunidade acadêmica, startups, comércio, indústria, setor de serviços e governo em discussões e implementações da inovação em seus ambientes. Para isso, durante três dias, serão realizados painéis com profissionais de grandes empresas brasileiras e internacionais, workshops, mentorias, batalhas de robôs, café com startups, exposições de trabalhos acadêmicos, entre outras atividades. Também será montada a Sala da Indústria, com atividades voltadas ao setor.

O encerramento do evento acontecerá no dia 29 de setembro, às 19h30, no auditório do Cemforpe, com uma palestra magna, trazida em parceria com o Sebrae, que será ministrada por Edson Mackeenzy, que apresentará o tema “Como as startups e a inovação estão transformando as organizações”. Diretor de Investimentos da TheVentureCity, autor do livro “Pitch Perfeito”, radialista, produtor de conteúdo, colunista no portal AAA Inovação, membro do Conselho Virtual e especialista em Investimento Anjo pela FEA/USP, Mackeenzy é reconhecido como um dos empreendedores mais influentes do Brasil.

O Polo Digital de Mogi das Cruzes fica na avenida João XXIII, 1.160 – Cezar de Souza. Mais informações podem ser obtidas no site caquiinova.com.br.