Caqui Inova 2024 atrai mais de três mil pessoas em Mogi das Cruzes

Evento de inovação em Mogi das Cruzes reúne público diversificado

A terceira edição do Caqui Inova superou as expectativas e reuniu mais de três mil participantes ao longo de três dias no Pipa Hub, em Mogi das Cruzes. O evento, referência em tecnologia, inovação e empreendedorismo no Alto Tietê, promoveu a integração entre academia, startups, comércio, indústria, serviços e governo, fortalecendo o ecossistema local de inovação.

Organizado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, e correalizado pelo Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia (CMIT), o evento contou com painéis, workshops, oficinas e ambientes temáticos. Entre os destaques, o Espaço Geek trouxe interatividade e cultura nerd, enquanto o Me Contrata conectou estudantes e empresas.

O Pipa Hub, idealizado como polo de empreendedorismo e tecnologia, foi palco de uma programação diversificada, incluindo palestras sobre inteligência artificial, automação de marketing e vendas, além de atrações como a Batalha de Robôs e a Sala da Indústria. O secretário Gabriel Bastianelli destacou a relevância do evento: “O Caqui Inova lotou este espaço, mostrando como o Pipa Hub é essencial para fortalecer a inovação em nossa cidade.”

A edição de 2024 reafirmou o Caqui Inova como um dos principais eventos da região, atraindo públicos diversos e promovendo a troca de conhecimento entre especialistas, estudantes e empreendedores.

Público durante painel sobre inteligência artificial no Pipa Hub, destaque da programação do Caqui Inova