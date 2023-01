Capital Inicial e Ultraje a Rigor tocam em Bertioga no fim de semana

O ‘Bertioga Moto Fest’, maior encontro de motociclistas do Litoral Paulista, acontece entre 3 e 5 de fevereiro, na Arena Bertioga, na Entrada da Cidade. O festival terá muito rock com Capital Inicial, Ultraje a Rigor e Wicked Motor Band. A entrada será 1 kg de alimento não perecível.

Na sexta (3), o Capital Inicial traz para Bertioga a turnê 4.0, que comemora os 40 anos de carreira da banda. A abertura dos portões será a partir das 17 horas. Para fazer o “esquenta”, a primeira noite do festival terá a banda Frantic (Metallica cover) e o cantor “prata da casa” Danilo Abreu

Já no sábado (4), a atração principal é a banda Ultraje a Rigor, sucesso do rock nacional. O evento inicia a partir das 16 horas, com as apresentações de Penna Seixas (Raul Seixas cover), da Lost Dogs (Pearl Jam cover); e da Luau Rock, banda local.

No domingo (5), a festa começa mais cedo, às 12 horas. A atração principal é a Wicked Motor Band. Para abrir o último dia do festival, a programação terá shows com os cantores Itamar Borges e João Rafael, e o grupo Dejá Groove.

Além dos shows, o ‘Bertioga Moto Fest’ terá apresentações do Globo da Morte e o “Carnivoria”, maior festival de churrasco do Brasil, com várias opções de cortes de carne especiais, entre outras atrações.

O festival contará com estrutura coberta e piso por toda a área do evento, estacionamento para motos e praça de alimentação completa.

O encontro terá a presença de moto clubes de Bertioga, entre eles: Canídeos, Moiru, Cowboys, Lakraios, Quarentões, Bodes, Sombrios, Dragões, Tritões e Águias de Cristo, além de convidados.

As trocas de alimento pelo ingresso solidário acontecem na Casa da Cultura de Vila do Bem Boraceia, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas; ou no sábado, das 9 às 14 horas. Em caso de disponibilidade, também haverá troca no dia do evento, na portaria do local. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Bertioga.

A Arena Bertioga fica na Avenida Dezenove de Maio, 1089, Entrada da Cidade.

A programação faz parte calendário “Bertioga é + diversão e aventura 365 dias”, que tem como objetivo aquecer o turismo, movimentar a economia e gerar emprego e renda para a população.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

SEXTA (03/02)

Abertura portões: 17 horas;

Banda Frantic (Metallica Cover);

Globo da Morte;

Danilo de Abreu;

Capital Inicial.

SÁBADO (04/02)

Abertura portões: 14 horas;

Penna Seixas (Raul Seixas Cover);

Globo da Morte;

Banda Lost Dogs (Pearl Jam Cover);

Globo da Morte;

Banda Luau Rock;

Globo da morte;

Ultraje a Rigor.

DOMINGO (05/02)

Abertura portões: 12 horas;

Itamar Bittencourt;

Globo da Morte;

João Rafael;

Globo da Morte;

Déjà Groove;

Wicked Motor Band.