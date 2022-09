Capacitação para desenvolvimento de startups tem inscrições abertas

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação abriu nesta segunda-feira (12/09), as inscrições para o curso JA Startup, uma parceria entre a administração municipal, a Junior Achievement São Paulo e a empresa Gerdau. Os interessados devem acessar o site bit.ly/ja-startup e as inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (16/09).

O curso é gratuito e voltado para moradores de Mogi das Cruzes, com idades entre 15 e 24 anos. Ao todo, 40 vagas estão disponíveis para a iniciativa, que tem previsão de início no dia 20 de setembro, com atividades presenciais na unidade do Crescer de Braz Cubas.

O JA Startup é um programa de aprendizagem prática, para que jovens conheçam conceitos, ferramentas e desenvolvam as habilidades necessárias para transformar suas ideias em startups de alto impacto. Serão oito aulas presenciais, às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h.

“Mogi das Cruzes vem desenvolvendo um trabalho intensivo voltado ao estímulo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. Com isso, a cidade está se tornando um polo importante não só para o estado de São Paulo, mas para todo o Brasil. Assim, as startups apresentam oportunidades para quem busca desenvolver uma boa ideia e empreender”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli.

Ele lembrou ainda que o município conta com estruturas voltadas ao desenvolvimento de startups, como o Polo Digital. Além disso, a Prefeitura de Mogi das Cruzes desenvolve o projeto Mogi Tech Gov Experience, inovador Programa de Incubação voltado a GovTechs, que são startups que buscam soluções para os desafios da gestão pública. Em junho, a iniciativa foi premiada com o o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 2021-2022 na Categoria Inovação e Sustentabilidade.

A unidade do Crescer de Braz Cubas fica na rua Capitão Francisco de Almeida, 47. Mais informações sobre o programa JA Startup podem ser obtidas junto à unidade do Braz Cubas do Crescer, pelo telefone 4798-5729.