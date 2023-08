Cantor Igor Leandro lançará novo projeto musical

O cantor e compositor Igor Leandro que já lançou a música “2K35”, disponível nas principais plataformas digitais, lançará em breve o seu novo EP, chamado “Meu Erro”, onde o primeiro material foi lançado em 2021. Além disso, clipe também será lançado junto.

“Quando iniciei esse álbum estava me sentindo extremamente sem rumo, quebrado, relacionamento acabado, sem emprego e não me enxergava como artista sabe? criar o Meu erro foi libertador, tanto como pessoa, quanto artista”, conta.

Igor ainda conta que esse projeto, contará com participação especial. “Gravei com a Miguella Magnata, uma artista incrível da Bahia, que era um grande desejo que eu tinha para esse trabalho. Pude compor algo R&B que é minha paixão”, enfatiza.

Além disso, ele promete lançar em breve o clipe “Meu Erro”, que também faz parte do álbum. “Como é um álbum muito intimista, estou querendo gravar aqui na cidade onde moro mesmo Poá, região da grande São Paulo”, explica.

Além disso, ele fala da vontade de gravar em uma adega de bairro, com algumas cenas em uma pista de skate abandonada. “Quero seguir uma estética visual misturando 2k35 que foi uma das faixas. Além de manter a essência que sempre sonhei em meus projetos musicais”, completa.

Com esta nova música, com composição e produção de Igor, o cantor pretende trazer uma mensagem em tempos de polarização. “Faço uma alusão a tudo que fez e ainda faz parte da minha vida de alguma forma.

SOBRE IGOR LEANDRO

Igor Leandro começou fazendo pequenos trabalhos como backvocal na igreja, e trabalhando com algumas bandas e artistas locais, tanto em estúdio como ao vivo. Depois de um tempo, resolveu se dedicar a sua carreira solo, postando vídeos no Youtube fazendo covers e conquistando um público cada vez maior nas redes sociais. Ultimamente tem feito apresentações musicais na região.

Lançou em dezembro o single “Café”, que faz parte do álbum “Meu Erro” que conta com a participação especial de Miguela Magnata, Simão E Felipe além da produção musical de André Fortunato da Tantvm Music. Igor Leandro vem se preparando para trazer muita novidade e inovação nos próximos meses com seu novo trabalho autoral previsto para 2023. Seu lema é sempre trazer inovação e muita alegria através de seus shows e contatos com os fãs.