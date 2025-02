Cantão do Indaiá recebe o Circuito TH5 Aquathlon & Travessia 2025

No domingo (9), o Cantão do Indaiá se tornará o cenário da primeira etapa do Circuito TH5 Aquathlon & Travessia 2025. A competição, que se inicia às 8h, promete reunir atletas de diversas faixas etárias, variando de 10 a 70 anos, em um evento que combina natação e corrida, dividido nas categorias masculino e feminino. Os competidores do aquathlon enfrentarão um desafiador percurso de 700 metros de natação, seguido por 4 quilômetros de corrida, testando resistência e habilidades atléticas.

Para os amantes das travessias aquáticas, o evento oferece opções com três distâncias: 700 metros (curta), 1.200 metros (média) e 2.200 metros (longa). As crianças também terão a oportunidade de participar, com a Kids Swim, que contará com um trajeto de 150 metros, garantindodiversão e espírito esportivo.

A organização do evento é da TH5 Eventos, em parceria com a Prefeitura de Bertioga, que tem se empenhado em promover atividades esportivas na região. Os três primeiros colocados de cada categoria e prova serão agraciados com troféus, incentivando a competitividade saudável e o reconhecimento do esforço dos atletas.

A programação do evento começa no sábado (8), com a entrega dos kits dos atletas, que ocorrerá das 15h às 18h. Já no domingo, as atividades iniciam cedo, a partir das 7h, com cadastramento, numeração e retirada de kits. As provas têm horários específicos, começando com a travessia curta masculina às 8h, seguida pela travessia feminina às 8h02. O aquathlon masculino e feminino terá início logo em seguida, às 8h30 e 8h32, respectivamente, com uma prova de revezamento ocorrendo às 8h35. A Kids Swim, destinada aos pequenos atletas, está programada para começar às 9h10, com as travessias longa e média acontecendo posteriormente.

Com uma estrutura sólida e um ambiente propício para a prática esportiva, o Cantão do Indaiá se prepara para oferecer um dia repleto de emoção, superação e confraternização entre os participantes.

