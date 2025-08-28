Candidíase e emoções: como o estresse pode abrir caminhos para a proliferação do fungo

Entenda os fatores que podem impactar o início e a volta da infecção

Mais da metade das mulheres brasileiras já tiveram ao menos um episódio de candidíase durante a vida. É o que mostra pesquisa realizada pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), segundo a qual 59% das brasileiras relataram já ter enfrentado a vaginose bacteriana ou infestação fúngica. No cenário mundial, o impacto também é expressivo: de acordo com dados do Núcleo de Telessaúde Santa Catarina (2022), a candidíase acomete aproximadamente 138 milhões de mulheres todos os anos, com prevalência global estimada em 7% entre aquelas na faixa etária de 15 a 54 anos.

Trata-se de uma infecção provocada por um fungo que habita naturalmente o corpo humano, mas que, em determinadas condições, pode se multiplicar de forma inadequada e causar sintomas incômodos, como coceira, ardência e corrimento esbranquiçado. Embora muitas vezes seja erroneamente associada apenas à vida sexual, a candidíase vai além da intimidade e pode surgir em diferentes fases, como no período menstrual, e também pode afetar os homens.

O que nem sempre é percebido é que o emocional também tem grande peso no aparecimento e na recorrência da doença. Situações de estresse, ansiedade ou fragilidade do sistema imunológico criam condições ideais para que o fungo Candida albicans se multiplique e cause sintomas.

Segundo o ginecologista da Hapvida, André Buarque Lemos, corpo e mente estão diretamente conectados nesse processo. “Quando a pessoa enfrenta períodos prolongados de estresse, o organismo passa a liberar hormônios como o cortisol, que reduzem a eficiência das defesas naturais do corpo. Esse desequilíbrio abre espaço para a proliferação da Candida, que encontra assim o terreno favorável para o desenvolvimento”, detalha o especialista.

A flora vaginal, por exemplo, precisa se manter equilibrada para proteger a região íntima. No entanto, o excesso de ansiedade pode comprometer esse equilíbrio, elevando a produção de glicogênio vaginal, que serve de alimento para o fungo. Os impactos emocionais não aparecem apenas no sistema biológico. Em momentos de ansiedade intensa, é comum recorrer a hábitos que favorecem o surgimento da infecção, como o consumo excessivo de açúcar ou até mesmo a automedicação.

Para o psicólogo clínico Mateus Mendonça, compreender esse ciclo é fundamental. “A candidíase pode ser vista como um sinal de que o corpo e a mente estão sobrecarregados. Quando o abalo emocional se torna constante, ele prejudica a imunidade e aumenta a chance de recorrência do fungo”, aponta o profissional.

Embora os antifúngicos sejam amplamente utilizados, seu uso contínuo não é o ideal. O tratamento deve envolver, principalmente, mudanças no estilo de vida. Medidas simples podem reduzir os riscos: evitar roupas íntimas sintéticas, preferir calcinhas de algodão, manter uma alimentação equilibrada e, sobretudo, investir em técnicas de relaxamento. Exercícios físicos, meditação, yoga e apoio psicológico são importantes aliados.

O ginecologista André Buarque reforça que “lidar com a candidíase vai além de apenas controlar o fungo; é preciso fortalecer o corpo por completo. Isso significa dar atenção à saúde da mente, visto que ela influencia diretamente o bem-estar íntimo.” Dessa forma, entender a ligação entre sentimentos e a candidíase é fundamental para que ambos os sexos consigam encarar não só os sinais, mas também as origens mais intrínsecas desse problema tão frequente.