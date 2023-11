Candidatos terão transporte gratuito para prestar as provas do Enem

Os candidatos de Mogi que farão a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (5/11) terão transporte gratuito para se deslocar até o local da prova e voltar para casa.

Para ter acesso ao benefício no sistema municipal de transporte coletivo, que é previsto por lei, o aluno deverá apresentar o comprovante de inscrição na prova em formato impresso ou digital e um documento de identidade com foto.

Neste ano, as provas do Enem serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro. A gratuidade do transporte coletivo é válida para os dois dias de prova.