Candidatos do Enem terão transporte gratuito nos dias do exame

A Prefeitura de Mogi das Cruzes oferecerá transporte público gratuito a todos os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontecerá nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o Brasil.

Os candidatos terão o benefício em todas as linhas de ônibus da cidade. Para garantir a isenção, basta apresentar ao motorista, no momento do embarque, o comprovante da inscrição, que pode ser impresso ou digital, onde conste o nome do inscrito e as informações do dia, local e horário das provas.

A gratuidade no transporte é garantida pela Lei Municipal 7.736, de 18 de novembro de 2021, de autoria da vereadora Malu Fernandes. De acordo com a legislação, o transporte para os candidatos sem o pagamento da tarifa será feito nos períodos entre 9h e 13h e entre 18h e 22h, para possibilitar a ida e a volta dos candidatos.

Além da gratuidade nos ônibus, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito preparou uma ação especial para garantir a segurança e a fluidez no trânsito no dia da prova. Nos horários próximos ao de entrada e de saída dos candidatos, agentes de trânsito ficarão de plantão nos arredores do local de realização do Enem para orientar condutores e pedestres e garantir que não haja nenhum comprometimento ao tráfego.

E, para que os inscritos consigam chegar a tempo aos locais de prova, será feito um acompanhamento rigoroso do cumprimento das tabelas de transporte público programadas, de forma que os horários previstos no domingo sejam devidamente cumpridos e respeitados. A população pode consultar a programação completa das linhas no site da Prefeitura de Mogi (https://mobilidadeservicos.mogidascruzes.sp.gov.br/site/transportes/linhas).

Para ter direito ao benefício, basta apresentar ao motorista do ônibus o comprovante de inscrição impresso ou digital