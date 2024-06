Campeonatos do Clube de Campo de Mogi homenageiam Copa América e Eurocopa

Torneios são as principais competições da modalidade no complexo de esportes e lazer; início dos jogos está previsto para setembro

Os dois principais campeonatos de futebol society do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), o Corujão e o Corujinha, vão levar para o complexo de esportes e lazer mogiano dois dos eventos mais consagrados do mundo do futebol: a Copa América, que acontece nos Estados Unidos, e a Eurocopa, que este ano tem a Alemanha como país-sede.

As equipes do 44º Corujão terão como inspiração o torneio americano, enquanto as equipes mirins da 25ª edição do Corujinha seguirão homenageando as grandes seleções do Velho Continente, vestidas a rigor com os uniformes dos campeonatos correspondentes. O início dos campeonatos está previsto para setembro.

O Corujão conta com 24 equipes, divididas nas categorias Sport (nascidos até 2006), Master (nascidos até 1982) e Sênior (nascidos até 1969). Já o Corujinha conta com 15 equipes, separadas em três categorias: de 8 a 10 anos, de 11 a 13 anos e de 14 a 16 anos.

Os times campeões serão premiados com os cobiçados troféus do Corujão e do Corujinha do Clube de Campo. Haverá também premiação para os destaques individuais, incluindo o artilheiro, o goleiro menos vazado e o melhor jogador do campeonato.

Para o diretor de esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, levar a temática da Copa América e da Eurocopa para os torneios do clube não só eleva o nível de competição, mas também enriquece o conhecimento dos atletas sobre o futebol internacional:

“Nossos jogadores terão a chance de vivenciar a atmosfera dos principais torneios do mundo. Eles se inspiram em ídolos e seleções de renome, o que, sem dúvida, reflete no desempenho em campo. Além disso, essa experiência globaliza ainda mais nosso torneio, enriquecendo a formação esportiva dos nossos participantes”.

As empresas interessadas em patrocinar os campeonatos e estampar sua logomarca nos uniformes dos times podem entrar em contato com o CCMC. O clube está na fase de captação de patrocínio, e cada empresa pode patrocinar uma equipe. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.

Copa de Futsal

Já a 2ª Copa de Futsal, que começou no dia 17 de junho, com as categorias Iniciação, Sub-10, Sub-13 e Sub-16, registrou recorde de inscritos, com 172 participantes, e superou todas as expectativas. O torneio, que homenageia os grandes clubes da Europa, segue até 14 de agosto com partidas realizadas no recém-reformado Ginásio “Dr. Milton Cruz”.

Os times campeões receberão os troféus do Corujão e do Corujinha do Clube de Campo