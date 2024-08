Campeonato de basquete do CCMC tem finalistas definidos

Lakers e Clippers são as equipes que disputarão o primeiro lugar do torneio no dia 18 de agosto

A Summer League Basketball, organizada pelo Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), já conhece seus finalistas. Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers disputarão o primeiro lugar do torneio no dia 18 de agosto, às 11h, no Ginásio “Dr. Milton Cruz”. A disputa pelo terceiro lugar ficará entre Phoenix Suns e Chicago Bulls, às 9h30.

Nos jogos das semifinais, o Los Angeles Clippers venceu o Phoenix Suns por 66 a 56, com destaque para Lucas Sposi, que foi o cestinha da partida com 24 pontos. Já o Los Angeles Lakers, derrotou o Chicago Bulls por 67 a 41, com Cezar Machado liderando o placar ao marcar 20 pontos.

O diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, comenta sobre o torneio e fala da expectativa para a final: “A Summer League Basketball é uma iniciativa que busca promover o esporte e o espírito competitivo entre os associados do clube. Escolhemos homenagear os times da NBA para trazer um pouco da emoção e do glamour do basquete profissional norte-americano, incentivando os jogadores a se inspirarem nas grandes estrelas da modalidade. Nossa expectativa para a final é que seja um grande espetáculo, com Lakers e Clippers disputando cada ponto e proporcionando um show para a torcida”.

A Summer League tem como patrocinadores: Imot – Ortopedia e Traumatologia, J Bianchi Imóveis, Firmaseg Corretora de Seguros, Bueno Beer, KMRW Meias e ALX Esportes.

