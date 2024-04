Campeonato Argentino de Futebol Society agita o Clube de Campo de Mogi

A bola está rolando no Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) com o Campeonato Argentino de Futebol Society. A próxima rodada será no dia 7 de abril, domingo que vem, com embates já definidos.

A estreia, no fim de semana passado, foi marcada por muita competitividade entre os jogadores e empolgação das torcidas. Na ocasião, o Estudiantes marcou presença ao superar o Rosário Central com uma vitória por 5 a 2. No segundo confronto do dia, o San Lorenzo venceu o River Plate, com um placar de 4 a 2.

Na terceira e última partida do dia disputada no Campo Society “Maurício Machado de Mello”, o Velez Sarsfield levou a melhor sobre o time do Boca Juniors e venceu a partida por 4 a 2.

Após uma breve pausa para celebrar o feriado de Páscoa, o torneio segue no complexo de esportes e lazer mogiano no dia 7 de abril, quando as equipes retornarão aos campos. O River Plate enfrentará o Velez Sarsfield às 8h30, seguido pelo confronto entre Rosário Central e Boca Juniors às 9h45. O terceiro embate do dia ocorrerá às 11h, protagonizado por San Lorenzo e Estudiantes.

O calendário do campeonato reserva ainda mais emoções para os fãs de futebol, com jogos agendados para o dia 14 de abril, com os confrontos entre Estudiantes e River Plate e Boca Juniors e San Lorenzo, além do duelo entre Rosário Central e Velez Sarsfield.

A competição seguirá com jogos programados para todos os domingos, culminando na grande final marcada para o dia 19 de maio, a partir das 10 horas. O Campeonato Argentino de Futebol Society tem como patrocinador a CEOOT – Ortopedia, Traumatologia e Oftalmologia.

Calendário de esportes

Além do torneio de futebol, o departamento de esportes do Clube de Campo de Mogi preparou uma agenda repleta de eventos esportivos, com inscrições ainda abertas.

Entre eles destacam-se o Simulado Aquathlon, no dia 6 de abril, o Torneio de Beach Tennis das Estações, de 5 a 7 de abril, o Torneio de Equipes de Tênis nos dias 18, 19, 25 e 26 de maio, e a Summer League Basketball, com início marcado para o dia 9 de junho. Mais informações sobre os campeonatos poderão ser obtidas pelo telefone 4728-5600.